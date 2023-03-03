Пилотный проект по объединению этих двух программ объединил несколько городов, в их число вошел и Новосибирск. Как написала у себя в канале Анна Терешкова: «Совместно с учреждениями молодежной политики наша молодая аудитория будет решать задачи по развитию городской среды. В частности, в рамках граффити фестиваля, проекта „Кино на траве“, а также городских пикников».