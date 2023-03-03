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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Новосибирск вошел в пилотный проект программ «5 шагов для городов» и «Другое дело»

3 марта 2023, 17:29
Фото: телеграм-канал Анны Терешковой
Анна Терешкова поделилась новостями с сессии ВЭБ.РФ в своем телеграм-канале.

Анна Терешкова сообщила, что Новосибирск вошел в пилотный проект

В телеграм-канале Анны Терешковой появилось сообщение, что Новосибирск стал одним из участников пилотного проекта по коллаборации программ «5 шагов для городов» и «Другое дело» от Росмолодежи.

В программе «5 шагов для городов» принимают участие 100 крупнейших городов России. Новосибирск стал одним из них как участник коллаборации этой программы и программы «Другое дело» от Росмолодежи.

Программа «5 шагов для городов» включает в себя пять направлений:

«Город рядом» — порядок вокруг дома и там, где часто бывают горожане, на почте, в магазинах, парках.

«Сохрани планету» — это направление решает экологические задачи — от установки баков для раздельного сбора мусора до экологического просвещения горожан.

«Вдохни жизнь» — создание креативных пространств и арт-объектов в городе, не только в местах общего пользования, но и в заброшенных уголках города. Это направление делает город более привлекательным для туристов и горожан.

«Добавь энергии» — создание среды и проектов для формирования привычек здорового образа жизни — от спорта до правильного питания.

«Собери своих» — организация событий и мероприятий для встречи единомышленников. Именно об этом направлении подробнее рассказала в своем телеграм-канале Анна Терешкова, упомянув такой проект, как «Кино на траве».

Проект "Кино на траве"
Фото: Телеграм канал Анны Терешковой

Проект «Другое дело» от Росмолодежи предоставляет возможность выполнять общественно значимые задания, накапливать баллы и обменивать их на бонусы — билеты на мероприятия, встречи со звездами, путешествия.

Пилотный проект по объединению этих двух программ объединил несколько городов, в их число вошел и Новосибирск. Как написала у себя в канале Анна Терешкова: «Совместно с учреждениями молодежной политики наша молодая аудитория будет решать задачи по развитию городской среды. В частности, в рамках граффити фестиваля, проекта „Кино на траве“, а также городских пикников».

Новосибирск оказался среди аутсайдеров в России по индексу качества городской среды
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Еще пару лет назад Новосибирск был аутсайдером в России по качеству городской среды.

#Кино#Развитие#Программа#Проект#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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