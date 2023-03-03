Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В программе «5 шагов для городов» принимают участие 100 крупнейших городов России. Новосибирск стал одним из них как участник коллаборации этой программы и программы «Другое дело» от Росмолодежи.
Программа «5 шагов для городов» включает в себя пять направлений:
«Город рядом» — порядок вокруг дома и там, где часто бывают горожане, на почте, в магазинах, парках.
«Сохрани планету» — это направление решает экологические задачи — от установки баков для раздельного сбора мусора до экологического просвещения горожан.
«Вдохни жизнь» — создание креативных пространств и арт-объектов в городе, не только в местах общего пользования, но и в заброшенных уголках города. Это направление делает город более привлекательным для туристов и горожан.
«Добавь энергии» — создание среды и проектов для формирования привычек здорового образа жизни — от спорта до правильного питания.
«Собери своих» — организация событий и мероприятий для встречи единомышленников. Именно об этом направлении подробнее рассказала в своем телеграм-канале Анна Терешкова, упомянув такой проект, как «Кино на траве».
Проект «Другое дело» от Росмолодежи предоставляет возможность выполнять общественно значимые задания, накапливать баллы и обменивать их на бонусы — билеты на мероприятия, встречи со звездами, путешествия.
Пилотный проект по объединению этих двух программ объединил несколько городов, в их число вошел и Новосибирск. Как написала у себя в канале Анна Терешкова: «Совместно с учреждениями молодежной политики наша молодая аудитория будет решать задачи по развитию городской среды. В частности, в рамках граффити фестиваля, проекта „Кино на траве“, а также городских пикников».
Еще пару лет назад Новосибирск был аутсайдером в России по качеству городской среды.