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Posted Сегодня, 02:26

Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

В Новосибирске очистили заваленную снегом остановку после доноса в прокуратуру

3 марта 2023, 02:26
Фото: 1MI
В Новосибирске очистили снег на остановке после доноса в прокуратуру
Снежную остановку на Виталий Потылицына в Новосибирске расчистили после вмешательства прокуратуры. Ранее к ним обратились с жалобами местные жители.

Сибиряки рассказали, что во время первого мощного снегопада остановку и тротуар возле школы завалило снегом. С тех пор там уборку не проводили.

Прокуратура начала проверку. Сотрудники установили, что снежные валы оставила за собой техника МКУ «ДЭУ 1», которая занималась чисткой улиц.

Руководителю учреждения вынесли представление. Спустя несколько дней остановку и тротуар очистили.

Напомним, ранее горожане жаловались в редакцию Atas.info на запорошенную снегом и наледью остановку в центре Новосибирска. 

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#Алина Шефер#Снег#Уборка#Прокуратура#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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