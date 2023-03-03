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Updated Сегодня, 07:18

В Новосибирске открыли кофейню в ТРЦ «Мега» с бариста с аутизмом

3 марта 2023, 07:16
Фото: Сергей Лиджиев
В Новосибирске переехала кофейня с бариста с синдромом Дауна
Инклюзивная кофейня «Шарлотка» появилась в ТРЦ «Мега» в Новосибирске. Сначала сотрудники, среди которых люди с ментальными особенностями, пройдут обучение.

Раньше кофейня работала на улице Серебренниковской. Но из-за низкой доходности 2 марта пришлось переехать в крупный торговый центр на левом берегу.  

«Мы надеемся, что из-за высокого трафика в «Меге» в нашу кофейню потянется больше посетителей. Нас приняли там очень радушно, с администрацией мы быстро договорились, согласовали аренду, нам помогали во всем. И вот на днях мы заехали в новое место. Концепция не изменилась, только уже будут работать у нас не только ребята с синдромом Дауна, но и люди с ментальными особенностями, расстройством аутистического спектра», - рассказал Atas.info бизнесмен Сергей Лиджиев.

Предприниматель отметил, что сейчас ищут новых работников в кофейню «Шарлотка». К сожалению, старая команда бариста не вернется.

«Нам пришлось расстаться с ребятами, которые у нас работали на Серебренниковской. До нового места работы им тяжело добираться. Сейчас мы ищем новых людей в команду и заявок много. Сегодня уже к нам обратились 5 человек. Все сотрудники пройдут обучение в школе ресторанного бизнеса», - поделился Сергей.

Он добавил, что обучение может продлиться месяц или намного дольше. Ученики после курса также пройдут стажировку, чтобы освоиться на рабочем месте и не растеряться во время первой волны посетителей.

#Алина Шефер#Кофейня#Синдром Дауна#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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