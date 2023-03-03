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Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

В Новосибирске продают клиники вместе с пациентами

3 марта 2023, 02:55
Фото: 1MI
Медицинские центры, выставленные на продажу, укомплектованы оборудованием. Причины продажи нигде не указаны

В Новосибирске выставили на продажу сразу несколько медицинских центров

В Новосибирске предлагают купить медицинский центр, стоматологическую клинику и санаторий - со всеми лицензиями, сотрудниками и базой клиентов. Сразу несколько вариантов появилось на сайте бесплатных объявлений.

Центр продается со всеми документами, лицензией, сотрудниками и базой клиентов. Помещение находится в аренде. Специализация центра - оздоровительные и косметические процедуры, забор анализов, процедурный кабинет. Стоимость - 15 млн рублей. Чистая прибыль не указана.

Медицинский центр расположен на Красном Проспекте в Калининском районе.
Фото: avito.ru

За те же деньги - 15 млн рублей можно купить небольшой санаторий в Заельцовском районе Новосибирска. Услуги, которые оказывает санаторий: водолечение, ароматерапия, ЛФК, массажи, спа-процедуры, гирудотерапия, занятия с психологом и логопедом. Чистая прибыль 150 тыс рублей.

на сайте есть сразу несколько предложений небольших клиник или лабораторий для забора анализа по цене однокомнатной квартиры. Тут и лаборатории по франшизе Invitro, и косметологический кабинет, и сразу несколько салонов красоты с услугами косметологов. Цены от 2,6 млн рублей до 5,5 млн рублей. Причина продажи нигде не указана.

Фото: avito.ru

Есть и предложение подороже - стоматологическая клиника за 58 млн рублей. В сумму входит полностью готовый бизнес, который, как утверждает продавец, работает уже несколько лет, 6 сотрудников, база клиентов. Двухэтажное помещение также предлагается к продаже. Чистая прибыль 700 тыс рублей.

В Новосибирске клиника выплатит москвичке 1,5 млн рублей за попу, как у Кардашьян
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Медицинский бизнес не такой простой, как кажется на первый взгляд. Новосибирской клинике придется выплатить москвичке 1,5 млн рублей за неудачную пластическую операцию.

#Здоровье#Бизнес#Город#Медицина#Врачи#Стоматология#Новосибирск#Новосибирская область
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