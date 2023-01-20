Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Новосибирский хирург провел пластическую операцию москвичке. Женщина попросила скорректировать грудь и вкачать жир в ягодицы, для ее увеличения. За процедуру она отдала 400 тысяч рублей, однако результат ее шокировал.
После того, как она отошла от наркоза, 47-летняя мама троих детей ужаснулась отражением в зеркале: ее грудь стала разного размера, а попа «как у Кардашьян» (Прим.ред – большая).
Врач должен был вколоть только 200 гр. жира в ягодицы, однако пациентка убеждена, что хирург вколол ей как минимум 2 литра, так как она большая и на ней невозможно сидеть. Результат россиянку не впечатлил, а наоборот, расстроил.
Пациентка обратилась в суд для взыскания с клиники компенсации: 400 тыс. сумма операции, неустойка – 400 тыс., компенсация 200 тыс. и штраф – 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск женщины и теперь новосибирская клиника обязана выплатить штраф в 1,5 млн рублей. Однако требование о возмещении дополнительных расходов на коррекцию груди – 1,88 млн рублей, суд не поддержал, пишет «КП Новосибирск».
Напомним, что ранее девушка из Новосибирска обвинила тренера в нарушении личных границ: он предложил сделать парное упражнение на тренировке в тесном телесном контакте.