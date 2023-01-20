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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Новосибирске клиника выплатит москвичке 1,5 млн рублей за попу, как у Кардашьян

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI
Женщине не понравился результат
Многодетная мать из Москвы сделала операцию по коррекции груди и попы в Новосибирске. Однако результатом россиянка осталась крайне недовольна.

Новосибирский хирург провел пластическую операцию москвичке. Женщина попросила скорректировать грудь и вкачать жир в ягодицы, для ее увеличения. За процедуру она отдала 400 тысяч рублей, однако результат ее шокировал.

После того, как она отошла от наркоза, 47-летняя мама троих детей ужаснулась отражением в зеркале: ее грудь стала разного размера, а попа «как у Кардашьян» (Прим.ред – большая).

Врач должен был вколоть только 200 гр. жира в ягодицы, однако пациентка убеждена, что хирург вколол ей как минимум 2 литра, так как она большая и на ней невозможно сидеть. Результат россиянку не впечатлил, а наоборот, расстроил.

Пациентка обратилась в суд для взыскания с клиники компенсации: 400 тыс. сумма операции, неустойка – 400 тыс., компенсация 200 тыс. и штраф – 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск женщины и теперь новосибирская клиника обязана выплатить штраф в 1,5 млн рублей. Однако требование о возмещении дополнительных расходов на коррекцию груди – 1,88 млн рублей, суд не поддержал, пишет «КП Новосибирск».  

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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