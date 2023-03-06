Пилы «Теща» и ломы «Батя» отправил в зону СВО житель Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:36
Александр Болотских, из села Кочки, много лет отработал водителем автобуса и давно находится на пенсии. Но несмотря на заслуженный отдых мужчина не сидит сложа руки. Пенсионер усердно помогает военнослужащим, которые находятся на передовой.
Несколько топоров и монтировок, пять домкратов, балонные ключи, а также для ремонта техники несколько комплектов ключей отправил пенсионер в зону СВО. Александр Болотских выслал несколько пил, на которых оставил надпись «Теща», а также два лома подписью «Батя», сообщает stepzori.ru. Как говорит пенсионер, военнослужащим всегда пригодятся такие инструменты в полевых условиях.
Несколько месяцев Александр Болотских не мог найти, с кем отправить инструменты на передовую. Редакция газеты помогла. Связалась с местными волонтерскими организациями. А уже спустя две недели в редакцию пришла видеозапись от бойцов, где они хвалятся «новыми» инструментами. «На одном топоре «Спаси и сохрани» написано, а на другом «От деда». А топорик то наш, кочковский!», – говорят военнослужащие.
Напомним, ранее боец из Новосибирска запустил снаряд от пацанов ТЦ «Аура». Военнослужащим оказался экс-сотрудник частной охранной организации ТРЦ «Аура». Надпись была сделана по его предложению.