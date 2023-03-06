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Пилы «Теща» и ломы «Батя» отправил в зону СВО житель Новосибирской области

6 марта 2023, 06:33
Фото: Елена Колесникова / Сайт "Степные зори"
Инструменты получили шутливые имена
Житель села Кочки Новосибирской области Александр Болотских отправил бойцам СВО на передовую пилы, ломы, домкраты. Инструментам он дал шутливые имена. Бойцы СВО не остались в долгу. Об этом сообщает местная газета «Степные зори».

Александр Болотских, из села Кочки, много лет отработал водителем автобуса и давно находится на пенсии. Но несмотря на заслуженный отдых мужчина не сидит сложа руки. Пенсионер усердно помогает военнослужащим, которые находятся на передовой.

Несколько топоров и монтировок, пять домкратов, балонные ключи, а также для ремонта техники несколько комплектов ключей отправил пенсионер в зону СВО. Александр Болотских выслал несколько пил, на которых оставил надпись «Теща», а также два лома подписью «Батя», сообщает stepzori.ru. Как говорит пенсионер, военнослужащим всегда пригодятся такие инструменты в полевых условиях.

Александр Болотских, из села Кочки
Фото: Елена Колесникова / Сайт "Степные зори"

Несколько месяцев Александр Болотских не мог найти, с кем отправить инструменты на передовую. Редакция газеты помогла. Связалась с местными волонтерскими организациями. А уже спустя две недели в редакцию пришла видеозапись от бойцов, где они хвалятся «новыми» инструментами. «На одном топоре «Спаси и сохрани» написано, а на другом «От деда». А топорик то наш, кочковский!», – говорят военнослужащие.

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Напомним, ранее боец из Новосибирска запустил снаряд от пацанов ТЦ «Аура». Военнослужащим оказался экс-сотрудник частной охранной организации ТРЦ «Аура». Надпись была сделана по его предложению.

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#Зона СВО#Посылка#Подарок#Новосибирская область
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