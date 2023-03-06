Пилы «Теща» и ломы «Батя» отправил в зону СВО житель Новосибирской области

Несколько месяцев Александр Болотских не мог найти, с кем отправить инструменты на передовую. Редакция газеты помогла. Связалась с местными волонтерскими организациями. А уже спустя две недели в редакцию пришла видеозапись от бойцов, где они хвалятся «новыми» инструментами. «На одном топоре «Спаси и сохрани» написано, а на другом «От деда». А топорик то наш, кочковский!», – говорят военнослужащие.