На третьей минуте третьего игрового периода Сергей Толчинский оформляет свою вторую шайбу в этой игре и счет для хозяев уже становится неприличным, 1:4. За 8 минут до окончания встречи Никита Шашков сокращает разрыв, а за три минуты до финальной сирены «Сибирь» заменяет вратаря на шестого полевого игрока. Невероятно, но на последних секундах Тревор Мерфи пробивает оборону Демченко.