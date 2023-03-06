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«Сибирь» проиграла «Авангарду» в первом домашнем матче серии плей-офф 2023

6 марта 2023, 15:10
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Матч "Сибирь" - "Авангард" закончился со счетом 2:1 в пользу "Авангарда".
«Ястребы» разгромили «злых снеговиков» на их домашнем поле. Счет в серии 2:1 в пользу «Авангарда»

Хозяева открыли счет на третьей минуте встречи — точным броском отметился Егор Аланов. Но на восьмой минуте Сергей Толчинский после того, как «Авангард» выиграл вбрасывание, поразил ворота Антона Красоткина. Голкиперы «Сибири» до конца первого периода пришлось еще раз краснеть за пропущенную шайбу, которую забросил Владимир Ткачев. Омичи грамотно воспользовались большинством на поле.

Всю первую половину второго периода хозяева отчаянно атакуют, к 13 минуте 9:0 по броскам в створ в пользу «Сибири». Но далее следует удаление Чесалина и «ястребы» вновь реализуют числовое преимущество. После точного броска Корбана Найта счет становится 1:3. С таким цифрами на табло команды уходят на перерыв.

На третьей минуте третьего игрового периода Сергей Толчинский оформляет свою вторую шайбу в этой игре и счет для хозяев уже становится неприличным, 1:4. За 8 минут до окончания встречи Никита Шашков сокращает разрыв, а за три минуты до финальной сирены «Сибирь» заменяет вратаря на шестого полевого игрока. Невероятно, но на последних секундах Тревор Мерфи пробивает оборону Демченко.

Но итоговые цифры на табло все равно не в пользу гостей. 3:4, победа «Авангарда».

Таким образом, счет в серии игр плей-офф становится 2:1 в пользу омичей. Следующий матч «Авангард» и «Сибирь» проведут в Новосибирске 8 марта.

"Сибирь" обыграла "Авангард" в первом матче плей-офф КХЛ: репортаж из Омска
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Как прошел в Омске первый матч можно смотрите в материале Атас.Инфо.

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