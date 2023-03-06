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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Новосибирске продавцы рассказали о спросе на одежду ЧВК «Редан»

6 марта 2023, 09:27
Фото: из групп ЧВК Редан в ВК
Спрос не вырос на одежду ЧВК Редан в Новосибирске
Продавцы не заметили повышения спроса на аниме атрибутику, которую использует ЧВК «Редан» в Новосибирске. По их словам, даже после их акций на прилавках остается не тронутым подобный ассортимент.

Напомним, ЧВК «Редан» — это новая субкультура, связанная с аниме. Участники, в основном подростки, носят одежду с изображением пауков, устраивают массовые драки в торговых центрах города. На днях полиция задерживала их в бердских магазинах и ТРЦ «Галерея» в Новосибирске.

 

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Как рассказали Сиб.фм в магазине «Craft», ни пауков, ни атрибутику аниме у них не раскупали. Даже не интересовались фигурками из мультфильма hunter x hunter и кофтами, которые носят «редановцы».

Аналогичная ситуация отмечается в магазинах «Томодаче» и «Stuff Nsk». Говорят, что спроса, а тем более, ажиотажа у них нет.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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