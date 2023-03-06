В Новосибирске продавцы рассказали о спросе на одежду ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Напомним, ЧВК «Редан» — это новая субкультура, связанная с аниме. Участники, в основном подростки, носят одежду с изображением пауков, устраивают массовые драки в торговых центрах города. На днях полиция задерживала их в бердских магазинах и ТРЦ «Галерея» в Новосибирске.
Как рассказали Сиб.фм в магазине «Craft», ни пауков, ни атрибутику аниме у них не раскупали. Даже не интересовались фигурками из мультфильма hunter x hunter и кофтами, которые носят «редановцы».
Аналогичная ситуация отмечается в магазинах «Томодаче» и «Stuff Nsk». Говорят, что спроса, а тем более, ажиотажа у них нет.