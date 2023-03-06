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Облава на подростков из «ЧВК Редан» прошла в Бердске – подогнали автобусы

6 марта 2023, 08:19
Фото: berdsk-online.ru
Фрагменты из видео, выложенных в соцсетях посетителями ТЦ
Днем 4 марта в Бердске массово задержали подростков в ТЦ «Астор». Несколько полицейских автобусов были готовы принять участников «ЧВК Редан», чтобы предотвратить потасовку. Анонс «великой битвы» был опубликована еще неделю назад, сообщает berdsk-online.ru

К группе школьников, стоящих в холле ТЦ «Астор», подошли силовики в форме, говорят бердчане-очевидцы. После чего подростков отправили в предварительно пригнанный автобус и доставили в отделение полиции. Один из очевидцев сказал, что задержали ребят, которые состоят в новом движении «ЧВК Редан».

Количество автобусов с задержанными подростками точно неизвестно. Число автобусов, которые подогнали к ТЦ варьируется от трех до семи, пишет berdsk-online.ru. Но по словам источника Atas.info, на «сходке» задержали всего несколько человек в возрасте от 14 до 17 лет. В отделении полиции с подростками провели профилактическую беседу. Официально представители МВД еще не прокомментировали инцидент.

Информация о будущей массовой драке у торгового центра была размещена заранее и находилась в открытом доступе в соцсетях, говорят сами школьники. Некоторые даже называли предстоящее «великой битвой».

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«На неделе пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних», – рассказала замглавы по экономическому развитию города Бердска.

Напомним, что накануне массовые задержания также прошли в Новосибирске в ТРЦ «Галерея». Там задержали порядка 10 школьников, которые были одеты в черное.

В ТРЦ «Галерея Новосибирска» начались задержания подростков из «ЧВК Редан»
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#Редан#ЧВК#Драка#Молодежь#Общество#Бердск#Новосибирская область
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