Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
К группе школьников, стоящих в холле ТЦ «Астор», подошли силовики в форме, говорят бердчане-очевидцы. После чего подростков отправили в предварительно пригнанный автобус и доставили в отделение полиции. Один из очевидцев сказал, что задержали ребят, которые состоят в новом движении «ЧВК Редан».
Количество автобусов с задержанными подростками точно неизвестно. Число автобусов, которые подогнали к ТЦ варьируется от трех до семи, пишет berdsk-online.ru. Но по словам источника Atas.info, на «сходке» задержали всего несколько человек в возрасте от 14 до 17 лет. В отделении полиции с подростками провели профилактическую беседу. Официально представители МВД еще не прокомментировали инцидент.
Информация о будущей массовой драке у торгового центра была размещена заранее и находилась в открытом доступе в соцсетях, говорят сами школьники. Некоторые даже называли предстоящее «великой битвой».
«На неделе пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних», – рассказала замглавы по экономическому развитию города Бердска.
Напомним, что накануне массовые задержания также прошли в Новосибирске в ТРЦ «Галерея». Там задержали порядка 10 школьников, которые были одеты в черное.