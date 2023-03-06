Количество автобусов с задержанными подростками точно неизвестно. Число автобусов, которые подогнали к ТЦ варьируется от трех до семи, пишет berdsk-online.ru. Но по словам источника Atas.info, на «сходке» задержали всего несколько человек в возрасте от 14 до 17 лет. В отделении полиции с подростками провели профилактическую беседу. Официально представители МВД еще не прокомментировали инцидент.