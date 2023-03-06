В Новосибирске пьяный мужчина ломился в реанимацию к своему другу

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Инцидент произошел 4 марта в Советском районе Новосибирска. В Центральной клинической больнице мужчина пытался вломиться в реанимационное отделение. Там лежал его госпитализированный друг.
Ранее больной поступил в медицинское учреждение с признаками отравления неизвестным веществом. Посетитель больницы, в состоянии алкогольного опьянения, хотел вызволить товарища «на свободу».
По итогу, хулигана задержали бойцы «Гвардии». Затем сибиряка передали сотрудникам полиции.
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