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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Новосибирске пьяный мужчина ломился в реанимацию к своему другу

6 марта 2023, 05:26
Фото: 1MI
Новосибирец пытался вытащить из реанимации своего друга
Пьяный новосибирец пытался проникнуть в реанимацию, чтобы вызволить оттуда своего приятеля, подробности рассказали в АБ «Гвардия».

Инцидент произошел 4 марта в Советском районе Новосибирска. В Центральной клинической больнице мужчина пытался вломиться в реанимационное отделение. Там лежал его госпитализированный друг.

Ранее больной поступил в медицинское учреждение с признаками отравления неизвестным веществом. Посетитель больницы, в состоянии алкогольного опьянения, хотел вызволить товарища «на свободу».

По итогу, хулигана задержали бойцы «Гвардии». Затем сибиряка передали сотрудникам полиции.

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#Эмилия Губарева#Больница#Общество#Происшествия#Новосибирск
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