Пьяный мужчина выламывал дверь магазина, перепутав ее с дверью своей квартиры

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В ночь на субботу на пульт централизованного управления поступил сигнал тревоги из крупного магазина, торгующего электроникой, который расположен на улице Титова. Бойцы прибыли на место происшествия и увидели, как мужчина, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, упирался ногой в стену и выламывал входную дверь в торговую точку. На вопросы он не реагировал, вырывался из рук охранников и продолжал атаковать неподдающуюся дверь. Немного придя в себя, гражданин объяснил свое поведение тем, что он очень хочет попасть домой, но дверь подъезда почему то не открывается. При этом выяснилось, что проживает мужчина на улице Пархоменко, которая находится в квартале от магазина.
Еще один назойливый посетитель хулиганил в воскресенье в «Пятерочке» на Сибиряков-Гвардейцев. В первый раз он пришел туда около восьми вечера и разбуянившегося покупателя, который мешал персоналу магазина, вывели с помощью бойцов агентства «Гвардия».
Однако через час скандалист вернулся и попытался по новой устроить разборку с продавцами, после чего его вторично вывели сотрудники охранного предприятия. Разумеется, гражданин тоже был сильно пьян.
В поселке Элитный в преддверии выходных нетрезвый житель поздно вечером попытался войти в магазин, торгующий спиртными напитками. Попытка успехом не увенчалась, а атаку на входную дверь запечатлела видеокамера.
На следующий день хулиган, как ни в чем не бывало, снова посетил торговую точку. Его опознала продавец и нажала тревожную кнопку. Прибывшие бойцы объяснили причину его задержания, но покупатель, увы, так и не вспомнил события минувшего вечера.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске дама-наркоманка устроила танцы в магазине: вызывали бригаду медиков.