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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Пьяный мужчина выламывал дверь магазина, перепутав ее с дверью своей квартиры

30 января 2023, 07:54
Фото: агентство безопасности "Гвардия"
В выходные бойцы агентства "Гвардия" усмиряли пьяных магазинных хулиганов

В Новосибирске пьяный выламывал дверь магазина, перепутав ее со своей парадной

В минувшие выходные бойцы агентства безопасности «Гвардия» пресекли сразу несколько попыток взлома охраняемых объектов в Новосибирске и области.

В ночь на субботу на пульт централизованного управления поступил сигнал тревоги из крупного магазина, торгующего электроникой, который расположен на улице Титова. Бойцы прибыли на место происшествия и увидели, как мужчина, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, упирался ногой в стену и выламывал входную дверь в торговую точку. На вопросы он не реагировал, вырывался из рук охранников и продолжал атаковать неподдающуюся дверь. Немного придя в себя, гражданин объяснил свое поведение тем, что он очень хочет попасть домой, но дверь подъезда почему то не открывается. При этом выяснилось, что проживает мужчина на улице Пархоменко, которая находится в квартале от магазина. 

Еще один назойливый посетитель хулиганил в воскресенье в «Пятерочке» на Сибиряков-Гвардейцев. В первый раз он пришел туда около восьми вечера и разбуянившегося покупателя, который мешал персоналу магазина, вывели  с помощью бойцов агентства «Гвардия».

Однако через час скандалист вернулся и попытался по новой устроить разборку с продавцами, после чего его вторично вывели сотрудники охранного предприятия. Разумеется, гражданин тоже был сильно пьян.

В поселке Элитный в преддверии выходных нетрезвый житель поздно вечером попытался войти в магазин, торгующий спиртными напитками. Попытка успехом не увенчалась, а атаку на входную дверь запечатлела видеокамера.

На следующий день хулиган, как ни в чем не бывало, снова посетил торговую точку. Его опознала продавец и нажала тревожную кнопку. Прибывшие бойцы объяснили причину его задержания, но покупатель, увы, так и не вспомнил  события минувшего вечера.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске дама-наркоманка устроила танцы в магазине: вызывали бригаду медиков.

#Агентство#Пьяные#Хулиганы#Магазины#Попытка проникновения#Происшествия#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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