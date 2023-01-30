Пьяный мужчина выламывал дверь магазина, перепутав ее с дверью своей квартиры

В ночь на субботу на пульт централизованного управления поступил сигнал тревоги из крупного магазина, торгующего электроникой, который расположен на улице Титова. Бойцы прибыли на место происшествия и увидели, как мужчина, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, упирался ногой в стену и выламывал входную дверь в торговую точку. На вопросы он не реагировал, вырывался из рук охранников и продолжал атаковать неподдающуюся дверь. Немного придя в себя, гражданин объяснил свое поведение тем, что он очень хочет попасть домой, но дверь подъезда почему то не открывается. При этом выяснилось, что проживает мужчина на улице Пархоменко, которая находится в квартале от магазина.