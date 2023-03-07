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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

«Дура, в голове утопия»: новосибирцы раскритиковали уехавшую на СВО мать троих детей

7 марта 2023, 04:57
Фото: КП-Новосибирск
На мать троих детей обрушились с критикой за отправку на СВО
Многодетная мать из Новосибирска Елизавета поделилась с земляками радостными новостями о том, что ее взяли медсестрой на СВО, а они обрушились на нее с критикой. В соцсетях начались настоящие баталии – одни защищают, другие ругают, называя «дурой».

Женщина ранее рассказывала СМИ, что отправляется в зону спецоперации вслед за мужем военным, который уехал на службу осенью. Она упорно обивала порог военкомата, чтобы ее взяли работать медсестрой и дождалась заветного приказа. Теперь уже обоих родителей дома будут дожидаться трое детей. Их оставили на воспитание бабушки, что крайне возмутило общественность.

 

Многодетная мать из Новосибирска отправится в зону СВО работать врачом
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«Патриотизм на всю голову, и это не лечится. Мужа дома нет, дома трое детей, поехала в зону боевых действий... То есть о сыновьях вообще не думает, детям мать нужна, а если там что-то случится, дети останутся сиротами;
«Она из-за денег поехала, вот дура, в голове утопия. Не понимает одного - зачем нужны эти деньги детям. Они родителей хотят видеть здоровыми. Я вот своего сына жду и молюсь за него каждый день»;
«Двоякая ситуация. Мне было бы страшно, а она молодец. Ну, конечно, если с ними что-то случится, дети останутся на бабушке, а она, наверное, уже не молодая», - такие комментарии пишут в соцсетях сибиряки. И подобного рода мнения превалируют над хвалебными отзывами.

Как сама говорила Елизавета, в первую очередь она видит себя врачом, а уже после – матерью. Женщина, напомним, работает медсестрой в перинатальном центре №4 и имеет два медицинских образования.

#Алина Шефер#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Участник СВО#Многодетная мать
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