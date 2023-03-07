«Дура, в голове утопия»: новосибирцы раскритиковали уехавшую на СВО мать троих детей

Женщина ранее рассказывала СМИ, что отправляется в зону спецоперации вслед за мужем военным, который уехал на службу осенью. Она упорно обивала порог военкомата, чтобы ее взяли работать медсестрой и дождалась заветного приказа. Теперь уже обоих родителей дома будут дожидаться трое детей. Их оставили на воспитание бабушки, что крайне возмутило общественность.