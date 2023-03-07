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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Новосибирский летчик Александр Бондарев погиб в небе над Донбассом

7 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI
Летчик из НСО погиб на спецоперации
Пилот Су-34 из Новосибирской области Александр Бондарев героически погиб на СВО. Мужчина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Весть о гибели пришла в семью военного 3 марта. Родным сказали, что его сбила вражеская ракета в небе над Донбассом.

Как рассказал Горсайту брат погибшего летчика, Александр родился в Киргизии, а когда ему было 10 лет семья переехала в Баганский район. О полетах в небе он мечтал с детства, поэтому после армии отучился в АВВАКУЛе.

Александр успел пройти службу в Сирии. Получил множество наград. Потом попал на СВО.

Во время полета над Донбассом его истребитель Су-34 подбили ракетой. Весь удар сибиряк принял на себя – второй пилот выжил.

#Погиб#Участник СВО#Самолет#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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