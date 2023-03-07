Новосибирский летчик Александр Бондарев погиб в небе над Донбассом

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Весть о гибели пришла в семью военного 3 марта. Родным сказали, что его сбила вражеская ракета в небе над Донбассом.
Как рассказал Горсайту брат погибшего летчика, Александр родился в Киргизии, а когда ему было 10 лет семья переехала в Баганский район. О полетах в небе он мечтал с детства, поэтому после армии отучился в АВВАКУЛе.
Александр успел пройти службу в Сирии. Получил множество наград. Потом попал на СВО.
Во время полета над Донбассом его истребитель Су-34 подбили ракетой. Весь удар сибиряк принял на себя – второй пилот выжил.