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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

В Новосибирске выставили на продажу конкурента Fix Price за 20 млн рублей

8 марта 2023, 07:41
Фото: avito.ru
Сеть состоит всего из двух магазинов

За 20 млн рублей в Новосибирске продают магазины низких цен Фикс Маг

Локальную сеть магазинов низких цен Fix Mag продает собственник в Новосибирске. Утверждается, что бизнес можно масштабировать на всю Россию

Объявление о продаже готового бизнеса – сети магазинов низких цен Fix Mag, появилось в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений Авито. Как сказано в объявлении, за 20 млн рублей покупатель получит магазины, укомплектованные обученным персоналом, налаженную бухгалтерию, базу данных поставщиков и товарные остатки на сумму более 12 млн рублей.

Основатель бизнеса подчеркивает, что сеть успешно работает более 4 лет, основными конкурентами являются магазины Фикспрайс и Галамарт.  "Данную сеть можно масштабировать по всей России", - говорится в бизнес-предложении.

По данным сервиса 2gis, сеть состоит всего из двух магазинов, на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Никитина. Отзывы покупателей далеки от оптимизма.

"Зачем так открыто косить названием, пакетами и вывеской под Fix Price? Зайдя, сначала не поняла, почему цены другие и выше, да и с ассортиментом беда. Вообще Вам полное Фу", - пишет Аксиния Измайлова​.

"Не обратил внимание на вывеску, по привычке зашел, за скотч и тетрадку отдал 310 рублей. Жалкая пародия на Фикс прайс", - возмущается Василий Васильев.

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