Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Объявление о продаже готового бизнеса – сети магазинов низких цен Fix Mag, появилось в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений Авито. Как сказано в объявлении, за 20 млн рублей покупатель получит магазины, укомплектованные обученным персоналом, налаженную бухгалтерию, базу данных поставщиков и товарные остатки на сумму более 12 млн рублей.
Основатель бизнеса подчеркивает, что сеть успешно работает более 4 лет, основными конкурентами являются магазины Фикспрайс и Галамарт. "Данную сеть можно масштабировать по всей России", - говорится в бизнес-предложении.
По данным сервиса 2gis, сеть состоит всего из двух магазинов, на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Никитина. Отзывы покупателей далеки от оптимизма.
"Зачем так открыто косить названием, пакетами и вывеской под Fix Price? Зайдя, сначала не поняла, почему цены другие и выше, да и с ассортиментом беда. Вообще Вам полное Фу", - пишет Аксиния Измайлова.
"Не обратил внимание на вывеску, по привычке зашел, за скотч и тетрадку отдал 310 рублей. Жалкая пародия на Фикс прайс", - возмущается Василий Васильев.