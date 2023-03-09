Coca-Cola из Турции и Ирана начали завозить в Новосибирск

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Как делятся покупатели, заказ приходит за сутки, так как продукция есть на складах в Новосибирской области. Однако сами представители не раскрывают секреты поставки, но на условиях анонимности сообщают, что на рынке сейчас много игроков.
Дефицита газировок в настоящий момент нет, но у продавцов есть стремление заработать на брендах, ушедших из России, пишет BFM-Новосибирск.
Так, в Новосибирске продают Coca-Cola из Польши, Японии, Ирана, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Германии, Турции и Кореи.
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