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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Coca-Cola из Турции и Ирана начали завозить в Новосибирск

9 марта 2023, 03:39
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сладкий напиток привозят в Новосибирск из Германии, Кореи, Ирана
Новосибирцы на маркетплейсах покупают напиток Coca-Cola, привезенный из Ирана и Турции.

Как делятся покупатели, заказ приходит за сутки, так как продукция есть на складах в Новосибирской области. Однако сами представители не раскрывают секреты поставки, но на условиях анонимности сообщают, что на рынке сейчас много игроков.

Дефицита газировок в настоящий момент нет, но у продавцов есть стремление заработать на брендах, ушедших из России, пишет BFM-Новосибирск.

Так, в Новосибирске продают Coca-Cola из Польши, Японии, Ирана, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Германии, Турции и Кореи.

В Новосибирске можно купить рецептуру и технологию приготовления напитка Coca-Cola
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Читайте также о том, что секрет рецептуры и технология Coca-Cola продается в Новосибирске как готовый бизнес. Просят за рецепт от 700 тысяч рублей. 

#Эмилия Губарева#Турция#Бренды#Coca-cola#Магазин#Общество#Новосибирск
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