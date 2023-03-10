В Новосибирске 11 жильцов взорвавшегося дома попросили компенсацию деньгами

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как известно, всего в пятиэтажке располагаются 60 квартир, но на оценку выставили только 45 из них. В них проживали 23 семьи.
«Всего 11 жильцов после рыночной оценки стоимости их квартир попросили выплатить денежную компенсацию. Трое пожелали получить новую квартиру, с остальными сейчас обсуждаем. Ведь одни собственники сейчас в стране отсутствуют, другие имеют ипотеку», - рассказал глава Новосибирска.
Напомним, взрыв в доме на Линейной произошел 9 февраля в результате утечки газа. Пострадали десятки жильцов, 15 погибли.
Всем жителям власти назначат выплаты по потери родных в ЧП и компенсации за жилье. Всего из бюджета на эти цели выделили 335,5 млн руб.