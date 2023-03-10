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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

В Новосибирске 11 жильцов взорвавшегося дома попросили компенсацию деньгами

10 марта 2023, 07:29
Фото: atas.info
11 жителей дома после взрыва в Новосибирске выбрали деньги
Около половины жителей дома на Линейной, 39 в Новосибирске выбрали денежную компенсацию после взрыва. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 10 марта.

Как известно, всего в пятиэтажке располагаются 60 квартир, но на оценку выставили только 45 из них. В них проживали 23 семьи.

«Всего 11 жильцов после рыночной оценки стоимости их квартир попросили выплатить денежную компенсацию. Трое пожелали получить новую квартиру, с остальными сейчас обсуждаем. Ведь одни собственники сейчас в стране отсутствуют, другие имеют ипотеку», - рассказал глава Новосибирска.

Напомним, взрыв в доме на Линейной произошел 9 февраля в результате утечки газа. Пострадали десятки жильцов, 15 погибли.

Всем жителям власти назначат выплаты по потери родных в ЧП и компенсации за жилье. Всего из бюджета на эти цели выделили 335,5 млн руб.

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#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Компенсация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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