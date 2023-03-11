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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Придавленный Honda на тротуаре мужчина погиб в больнице в Новосибирске

11 марта 2023, 05:26
Фото: предоставил очевидец
Умер мужчина в Новосибирске, которого придавил Honda Fit
Умер мужчина в Новосибирске, которого придавил автомобиль Honda Fit на тротуаре. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Напомним, ранее очевидцы сообщали Atas.info, что ночью 11 марта на улице Большевистской иномарка на скорости перевернулась на бок и придавила парня, проходившего по тротуару. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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Выяснилось, что под машиной оказался не случайный прохожий, а водитель Honda Fit. Его выбросило из салона.

«Мужчину доставили в больницу, когда он еще дышал. Врачи пытались спасти, но не смогли. Водитель скончался», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

#Алина Шефер#Погиб#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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