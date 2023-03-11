Придавленный Honda на тротуаре мужчина погиб в больнице в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Напомним, ранее очевидцы сообщали Atas.info, что ночью 11 марта на улице Большевистской иномарка на скорости перевернулась на бок и придавила парня, проходившего по тротуару. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.
Выяснилось, что под машиной оказался не случайный прохожий, а водитель Honda Fit. Его выбросило из салона.
«Мужчину доставили в больницу, когда он еще дышал. Врачи пытались спасти, но не смогли. Водитель скончался», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.