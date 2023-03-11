atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Расчлененный труп нашли в канализации на Невельского в Новосибирске

11 марта 2023, 04:40
Фото: 1MI
В Новосибирске обнаружили останки человека в коллекторе
Жители Новосибирска обнаружили останки человека в коллекторе на улице Невельского. На месте уже работают криминалисты.

Это произошло утром 11 марта. Прохожие увидели тело в открытом канализационном люке возле дома на Невельского, 55.

«Человек был расчленен – доставали по частям. Его могли убить и скинуть туда, либо он так сварился в кипятке», - предположили в разговоре с Atas.info очевидцы.

Правоохранители сейчас проверяют эту информацию. Материалы передали в Следственный комитет Новосибирской области, пояснили журналисту сайта в ГУ МВД региона.

Напомним, ранее новосибирцы нашли труп молодого мужчины в коллекторе на улице Гоголя. Он сварился заживо в кипятке.

Сгорел заживо: появились подробности и видео гибели парня в коллекторе в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Погиб#Коллекторы#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
9 марта 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Вчера, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Вчера, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
9 марта 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Вчера, 03:57