Расчлененный труп нашли в канализации на Невельского в Новосибирске

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Это произошло утром 11 марта. Прохожие увидели тело в открытом канализационном люке возле дома на Невельского, 55.
«Человек был расчленен – доставали по частям. Его могли убить и скинуть туда, либо он так сварился в кипятке», - предположили в разговоре с Atas.info очевидцы.
Правоохранители сейчас проверяют эту информацию. Материалы передали в Следственный комитет Новосибирской области, пояснили журналисту сайта в ГУ МВД региона.
Напомним, ранее новосибирцы нашли труп молодого мужчины в коллекторе на улице Гоголя. Он сварился заживо в кипятке.