Расчлененный труп нашли в канализации на Невельского в Новосибирске

Жители Новосибирска обнаружили останки человека в коллекторе на улице Невельского. На месте уже работают криминалисты.

Это произошло утром 11 марта. Прохожие увидели тело в открытом канализационном люке возле дома на Невельского, 55. «Человек был расчленен – доставали по частям. Его могли убить и скинуть туда, либо он так сварился в кипятке», - предположили в разговоре с Atas.info очевидцы. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию. Материалы передали в Следственный комитет Новосибирской области, пояснили журналисту сайта в ГУ МВД региона. Напомним, ранее новосибирцы нашли труп молодого мужчины в коллекторе на улице Гоголя. Он сварился заживо в кипятке. Сгорел заживо: появились подробности и видео гибели парня в коллекторе в Новосибирске Узнать подробнее