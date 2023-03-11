В Новосибирске пакет из McDonald’s продают за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
По словам продавца, мужчина нашел бумажный брендированный пакет сети ресторанов быстрого питания у себя в квартире во время уборки и решил продать. А цену оправдал тем, что атрибутика McDonald’s теперь большая редкость.
«С потенциальным покупателем готов поторговаться. Даже согласен обменять пакет на компьютер», — рассказал Илья.
Напомним, сеть «Макдональдс» ушла из России в марте 2022 года. На замену пришли кафе «Вкусно и точка».