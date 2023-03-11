atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

В Новосибирске пакет из McDonald’s продают за 1 млн рублей

11 марта 2023, 02:37
Фото: 1MI
Житель Новосибирска продает пакет из McDonald’s за 1 млн
Житель Новосибирска Илья Ивачев выставил на продажу пакет из McDonald’s за 1 млн рублей. Объявление он опубликовал на сайте «Авито».

По словам продавца, мужчина нашел бумажный брендированный пакет сети ресторанов быстрого питания у себя в квартире во время уборки и решил продать. А цену оправдал тем, что атрибутика McDonald’s теперь большая редкость.

«С потенциальным покупателем готов поторговаться. Даже согласен обменять пакет на компьютер», — рассказал Илья.

Напомним, сеть «Макдональдс» ушла из России в марте 2022 года. На замену пришли кафе «Вкусно и точка».

На невкусные бургеры из «Вкусно и точка» пожаловались жители Новосибирска
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#McDonald’s
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
9 марта 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Вчера, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Вчера, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
9 марта 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Вчера, 03:57