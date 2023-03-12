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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Стало известно, что молодой человек в Татарском районе убил заслуженного учителя

12 марта 2023, 12:27
Фото: Группа Вконтакте "ЧП Новосибирск"
Погибшая в Усть-Таркском районе женщина была заслуженным учителем

Погибшая от рук грабителя жительница Усть-Таркского района была заслуженным учителем

Пробравшийся в дом с целью наживы 18-летний грабитель убил проснувшуюся от шума 84-летнюю женщину. Как пишет районная газета "Знамя труда", погибшая женщина работала всю жизнь учительницей, имела звание Заслуженный учитель.

В ночь на 10 марта в своем доме в Усть-Таркском районе была убита 84-летняя женщина. Как написали в районной газете "Знамя труда", убитая всю жизнь отдала детям, была заслуженным учителем. Обвинение в убийстве предъявлено 18-летнему ранее судимому мужчине.

Согласно следствию, он пробрался в том с целью ограбления, но когда понял, что разбудил хозяйку, убил ее ударом ножа в шею. Труп спрятал во дворе дома. В тот же день 10 марта жители поселка обнаружили убитую. Подозреваемый был задержан по горячим следам, сейчас он задержан.

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#Ольга Храмушкина#Убийство#Грабеж#Уголовное дело#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Татарск
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