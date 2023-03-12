Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В ночь на 10 марта в своем доме в Усть-Таркском районе была убита 84-летняя женщина. Как написали в районной газете "Знамя труда", убитая всю жизнь отдала детям, была заслуженным учителем. Обвинение в убийстве предъявлено 18-летнему ранее судимому мужчине.
Согласно следствию, он пробрался в том с целью ограбления, но когда понял, что разбудил хозяйку, убил ее ударом ножа в шею. Труп спрятал во дворе дома. В тот же день 10 марта жители поселка обнаружили убитую. Подозреваемый был задержан по горячим следам, сейчас он задержан.
Подробности ограбления в Татарском районе, которое переросло в убийство.