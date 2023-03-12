Согласно следствию, он пробрался в том с целью ограбления, но когда понял, что разбудил хозяйку, убил ее ударом ножа в шею. Труп спрятал во дворе дома. В тот же день 10 марта жители поселка обнаружили убитую. Подозреваемый был задержан по горячим следам, сейчас он задержан.