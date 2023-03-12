Среди поликлиник с большим количеством отрицательных отзывов на первом месте оказалась Городская клиническая поликлиника №2. Среди отзывов встречаются такие: «Если у вас врачи ведут прием по 40 минут, то не ставьте им записи каждый 15 минут. Люди подстраиваются под графий свое время, а в итоге ждешь больше часа в очереди и уезжаешь ни с чем, потому что не дождался». В другом отзыве пишут, что сидели в очереди 4 часа.