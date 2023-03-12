Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Среди поликлиник с большим количеством отрицательных отзывов на первом месте оказалась Городская клиническая поликлиника №2. Среди отзывов встречаются такие: «Если у вас врачи ведут прием по 40 минут, то не ставьте им записи каждый 15 минут. Люди подстраиваются под графий свое время, а в итоге ждешь больше часа в очереди и уезжаешь ни с чем, потому что не дождался». В другом отзыве пишут, что сидели в очереди 4 часа.
Поликлиника ГКБ № 16 на ул. Пархоменко также получила большое количество отрицательных отзывов. Вот что о ней пишут: «Самая ужасная поликлиника в ленинском районе. Отвратительный персонал (не все). На кабинете флюорографии нет расписания кварцевания, но при этом закрывают на перерыв, сказав что все претензии к заведующей. Такие очереди огромные».
Всего 2,1 балл на 2GIS набрала поликлиника №18 на ул. Широкой. Люди пишут, что дозвониться невозможно, сложно вызвать врача на дом, после оформления вызова врача приходится ждать иногда до 3-х суток, как это было в декабре 2022, как написали в одном из отзывов.
Ранее Атас.Инфо писал о поликлиниках в Новосибирске, куда поставили дорогое оборудование.