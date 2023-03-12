atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Три поликлиники стали худшими в Новосибирске согласно рейтингу отзывов на 2GIS

12 марта 2023, 13:50
Фото: Антон Засимов / 1MI
Ряд поликлиник Новосибирска стабильно получает отрицательные отзывы на 2GIS.

Пользователи 2GIS составили негласный рейтинг поликлиник Новосибирска по отзывам

Новосибирцы часто оставляют отзывы на услуги поликлиник на сайте 2GIS. По этим отзывам можно составить определенный рейтинг.

Среди поликлиник с большим количеством отрицательных отзывов на первом месте оказалась Городская клиническая поликлиника №2. Среди отзывов встречаются такие: «Если у вас врачи ведут прием по 40 минут, то не ставьте им записи каждый 15 минут. Люди подстраиваются под графий свое время, а в итоге ждешь больше часа в очереди и уезжаешь ни с чем, потому что не дождался». В другом отзыве пишут, что сидели в очереди 4 часа.

Поликлиника ГКБ № 16 на ул. Пархоменко также получила большое количество отрицательных отзывов. Вот что о ней пишут: «Самая ужасная поликлиника в ленинском районе. Отвратительный персонал (не все). На кабинете флюорографии нет расписания кварцевания, но при этом закрывают на перерыв, сказав что все претензии к заведующей. Такие очереди огромные».

Всего 2,1 балл на 2GIS набрала поликлиника №18 на ул. Широкой. Люди пишут, что дозвониться невозможно, сложно вызвать врача на дом, после оформления вызова врача приходится ждать иногда до 3-х суток, как это было в декабре 2022, как написали в одном из отзывов.

Топ-10 поликлиник и больниц НСО, куда в этом году поставили дорогое медоборудование
Узнать подробнее

Ранее Атас.Инфо писал о поликлиниках в Новосибирске, куда поставили дорогое оборудование.

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
10 самых горячих фото с весеннего Кубка по бодибилдингу в Новосибирске
Вчера, 11:29
Героем передачи с Андреем Малаховым 13 марта станет житель Искитима
Сегодня, 06:31
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске открыли центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 02:54
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
9 марта 08:13
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
10 марта 05:11