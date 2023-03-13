Карантин по бешенству ввели в двух селах в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Из документа следует, что животных с этим вирусным заболеванием обнаружили на крупных фермах в селах Чернаки и Кабинетное. С 10 марта по 8 мая им запрещено продавать на ярмарках и рынках продукцию, а также вывозить ее.
Администрации этих сельсоветов уже оповестили о карантине местных жителей. Глава региона поручили Управлению ветеринарии ликвидировать очаги бешенства.
Известно, что бешенством заразился в подсобных хозяйствах скот: коровы, свиньи, козы. Вероятно, источником заражения стали бездомные собаки, либо дикие животные.
Напомним, ранее карантин по бешенству объявляли в селе Сарыбалык в Новосибирской области. Заражение проявилось у крупного рогатого скота.