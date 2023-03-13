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Карантин по бешенству ввели в двух селах в Новосибирской области

13 марта 2023, 06:59
Фото: 1MI
Очаги бешенства животных выявили в Новосибирской области
Очаги бешенства животных выявили в двух районах Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о введении карантина.

Из документа следует, что животных с этим вирусным заболеванием обнаружили на крупных фермах в селах Чернаки и Кабинетное. С 10 марта по 8 мая им запрещено продавать на ярмарках и рынках продукцию, а также вывозить ее.

Администрации этих сельсоветов уже оповестили о карантине местных жителей. Глава региона поручили Управлению ветеринарии ликвидировать очаги бешенства.

Известно, что бешенством заразился в подсобных хозяйствах скот: коровы, свиньи, козы. Вероятно, источником заражения стали бездомные собаки, либо дикие животные.

Напомним, ранее карантин по бешенству объявляли в селе Сарыбалык в Новосибирской области. Заражение проявилось у крупного рогатого скота.

Осторожно бешенство: в селе Сарыбалык Новосибирской области вводят карантин
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#Алина Шефер#Карантин#Животные#Бешенство#Новосибирск#Новосибирская область#Экология
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