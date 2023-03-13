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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Отец-алиментщик из Иркутска остался без машины после поездки в Новосибирск

13 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI
Судебный пристав арестовал в Новосибирске иномарку иногороднего должника
Судебный пристав выследил в Новосибирске иномарку иногороднего должника по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Житель Иркутской области приехал по делам в Новосибирск и случайно попал на глаза местному приставу. Они встретились в Дзержинском районе, когда остановились перед светофором на дороге.

Как рассказал судебный пристав-исполнитель Максим Алмаев, коллеги из другого региона недавно прислали им ориентировку на автомобиль Toyota Mark II. Он принадлежит мужчине, который задолжал своей 6-летней дочери около 400 тысяч рублей по алиментам.

Служитель Фемиды решил выследить сибиряка. Узнал, где тот припарковался и организовал изъятие иномарки на следующее утро.

«Должнику объяснили, что автомобиль выставят на торги, если он сам задолженность не погасит. А пока машину забрали на ответственное хранение», - сообщил Максим Алмаев.

Напомним, ранее сотрудники коллекторского агентства составили портрет типичного должника по кредитам в Новосибирске.

Коллекторы составили портрет типичного должника в Новосибирске
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#Алина Шефер#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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