Отец-алиментщик из Иркутска остался без машины после поездки в Новосибирск

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Житель Иркутской области приехал по делам в Новосибирск и случайно попал на глаза местному приставу. Они встретились в Дзержинском районе, когда остановились перед светофором на дороге.
Как рассказал судебный пристав-исполнитель Максим Алмаев, коллеги из другого региона недавно прислали им ориентировку на автомобиль Toyota Mark II. Он принадлежит мужчине, который задолжал своей 6-летней дочери около 400 тысяч рублей по алиментам.
Служитель Фемиды решил выследить сибиряка. Узнал, где тот припарковался и организовал изъятие иномарки на следующее утро.
«Должнику объяснили, что автомобиль выставят на торги, если он сам задолженность не погасит. А пока машину забрали на ответственное хранение», - сообщил Максим Алмаев.
Напомним, ранее сотрудники коллекторского агентства составили портрет типичного должника по кредитам в Новосибирске.