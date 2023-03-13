Отец-алиментщик из Иркутска остался без машины после поездки в Новосибирск

Как рассказал судебный пристав-исполнитель Максим Алмаев, коллеги из другого региона недавно прислали им ориентировку на автомобиль Toyota Mark II. Он принадлежит мужчине, который задолжал своей 6-летней дочери около 400 тысяч рублей по алиментам.