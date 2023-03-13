В Новосибирске скидка на покупку квартиры выросла на 70%

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
Дисконт вырос на 70% в 2023 году. Годом ранее продавцы могли скинуть лишь 1% от цены на недвижимость.
По словам экспертов, если стоимость квартиры составляет 6 млн рублей, то покупателям сделают скидку до 100 000 рублей сейчас. На жилье до 4 млн покупателям так практически не уступают.
Многое зависит от состояния квартиры, месторасположения. Также обременений.
Напомним, в 2022 году в Новосибирске резко выросли цены на недвижимость. Мегаполис занял второе место по стоимости квартир среди других регионов России.