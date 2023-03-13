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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

В Новосибирске скидка на покупку квартиры выросла на 70%

13 марта 2023, 02:51
Фото: 1MI
Скидки на квартиры выросли в Новосибирске
Средняя скидка на квартиру составила 1,7% от ее стоимости в Новосибирске. Об этом узнал сайт РБК Новосибирск в сервисе «Домклик».

Дисконт вырос на 70% в 2023 году. Годом ранее продавцы могли скинуть лишь 1% от цены на недвижимость.

По словам экспертов, если стоимость квартиры составляет 6 млн рублей, то покупателям сделают скидку до 100 000 рублей сейчас. На жилье до 4 млн покупателям так практически не уступают.

Многое зависит от состояния квартиры, месторасположения. Также обременений.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске резко выросли цены на недвижимость. Мегаполис занял второе место по стоимости квартир среди других регионов России.

Новосибирск стал вторым по росту цен на недвижимость в России
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#Алина Шефер#Квартиры#Скидки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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