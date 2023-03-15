Новосибирцы заметили силовиков на дорогах в Краснообске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Оказалось, что сегодня силовики проводят антитеррористические учения. Ранее горожан даже предупреждали об этом представители УФСБ России по региону.
Сибиряков просили сохранять спокойствие. В рамках учения им советовали также выполнять требования силовиков.
Напомним, подобные учения проводят в Новосибирске ежегодно сотрудники всех силовых ведомств. Год назад правоохранители оцепляли в рамках мероприятия вокзал.