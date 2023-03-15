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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Новосибирцы заметили силовиков на дорогах в Краснообске

15 марта 2023, 06:14
Фото: АСТ-54/ВК
Сотрудники ФСБ выстроились по обочинам дорог под Новосибирском
Сотрудники ФСБ выстроились по обочинам дорог в поселке Краснообск под Новосибирском. Об этом рассказали местные жители 15 марта в соцсетях.

Оказалось, что сегодня силовики проводят антитеррористические учения. Ранее горожан даже предупреждали об этом представители УФСБ России по региону.

Сибиряков просили сохранять спокойствие. В рамках учения им советовали также выполнять требования силовиков.

Напомним, подобные учения проводят в Новосибирске ежегодно сотрудники всех силовых ведомств. Год назад правоохранители оцепляли в рамках мероприятия вокзал.

Антитеррористические учения проведут на вокзале в Новосибирске 17 мая
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#Алина Шефер#Силовики#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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