atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

«Спим с ватой в носу»: в Бердске пятиэтажку затопило фекалиями

15 марта 2023, 04:13
Фото: предоставили местные жители
Подвал 5-этажного дома в Бердске затопило канализацией

В Бердске подвал пятиэтажки затопило фекалиями

Подвал 5-этажного дома в Бердске Новосибирской области затопило канализацией. Местные жители даже после устранения аварии мучаются от жуткой вони.

Инцидент произошел днем 14 марта на улице Микрорайон, 69. В жилом доме прорвало трубу и фекалии хлынули в подвал.

«Старшая по дому вызвала сразу аварийную службу, но приехали к нам только вечером. Якобы людей у них не хватало. А мы все это время затыкали носы ватой, чтобы не чувствовать эту вонь. Нечистоты успели впитаться в стены и теперь не возможно спать и дышать в квартирах на первом этаже», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц Светлана.

В аварийной службе УК журналисту сайта подтвердили, что авария была и ее устранили 14 марта. Остальные проблемы должны решать жильцы.

«Неприятные запахи после аварии мы не устраняем. Это делает уборщица или сами жильцы», - пояснили в диспетчерской.

Напомним, ранее канализационными водами затопило первый этаж дома на Добролюбова, 225 в Новосибирске. Жильцы ждали рабочих больше суток.

«По локоть в фекалиях»: дом в Новосибирске затопило канализацией
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Канализация#Потоп#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Сегодня, 01:32
Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут
Вчера, 04:58
«Забудьте это место»: врач нахамил бабушке со сломанной ногой в ГКБ №1 Новосибирска
Вчера, 07:25
В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках
Вчера, 10:02
Срочно отключите старый автоплатеж за вывоз мусора: изменился регоператор в НСО
Вчера, 10:14
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Сегодня, 03:23