«Спим с ватой в носу»: в Бердске пятиэтажку затопило фекалиями

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Инцидент произошел днем 14 марта на улице Микрорайон, 69. В жилом доме прорвало трубу и фекалии хлынули в подвал.
«Старшая по дому вызвала сразу аварийную службу, но приехали к нам только вечером. Якобы людей у них не хватало. А мы все это время затыкали носы ватой, чтобы не чувствовать эту вонь. Нечистоты успели впитаться в стены и теперь не возможно спать и дышать в квартирах на первом этаже», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц Светлана.
В аварийной службе УК журналисту сайта подтвердили, что авария была и ее устранили 14 марта. Остальные проблемы должны решать жильцы.
«Неприятные запахи после аварии мы не устраняем. Это делает уборщица или сами жильцы», - пояснили в диспетчерской.
Напомним, ранее канализационными водами затопило первый этаж дома на Добролюбова, 225 в Новосибирске. Жильцы ждали рабочих больше суток.