В новосибирском лицее появится спортплощадка и технопарк

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Updated Сегодня, 11:14
«Строительные работы можно закончить в июле и уже в августе начать подготовку к приему детей», - заявил новосибирский градоначальник в ходе выездного совещания.
На капитальный ремонт здания уже выделено 100 млн рублей из бюджета Новосибирской области, 55,3 млн рублей – из бюджета Новосибирска. Всего на преображение учебного заведения потратят 265,8 миллиона рублей.
Здание лицея было построено в 1965 году, его реконструкция проводится в рамках федеральной программы и с использованием уникальной технологии восстановления объектов 1950-1960-х годов постройки. Ремонт начался в прошлом году, внутренние отделочные работы проводились и в зимний период. Внутри учебного задания появится рекреационная зона и кабинет для логопедических занятий, снаружи оборудуют спортивную площадку для сдачи норм ГТО и беговую дорожку. К 2024 году в лицее создадут детский технопарк.