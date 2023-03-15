В новосибирском лицее появится спортплощадка и технопарк

Здание лицея было построено в 1965 году, его реконструкция проводится в рамках федеральной программы и с использованием уникальной технологии восстановления объектов 1950-1960-х годов постройки. Ремонт начался в прошлом году, внутренние отделочные работы проводились и в зимний период. Внутри учебного задания появится рекреационная зона и кабинет для логопедических занятий, снаружи оборудуют спортивную площадку для сдачи норм ГТО и беговую дорожку. К 2024 году в лицее создадут детский технопарк.