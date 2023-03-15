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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В новосибирском лицее появится спортплощадка и технопарк

15 марта 2023, 11:11
Фото: Администрация Новосибирска
В новосибирском лицее создадут технопарк
Капитальный ремонт лицея №159 в Заельцовском районе Новосибирска планируется завершить в июле. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.
«Строительные работы можно закончить в июле и уже в августе начать подготовку к приему детей», - заявил новосибирский градоначальник в ходе выездного совещания.

На капитальный ремонт здания уже выделено 100 млн рублей из бюджета Новосибирской области, 55,3 млн рублей – из бюджета Новосибирска. Всего на преображение учебного заведения потратят 265,8 миллиона рублей.

Здание лицея было построено в 1965 году, его реконструкция проводится в рамках федеральной программы и с использованием уникальной технологии восстановления объектов 1950-1960-х годов постройки. Ремонт начался в прошлом году, внутренние отделочные работы проводились и в зимний период.  Внутри учебного задания появится рекреационная зона и кабинет для логопедических занятий, снаружи оборудуют спортивную площадку для сдачи норм ГТО и беговую дорожку. К 2024 году в лицее создадут детский технопарк.

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#Образование#Анатолий Локоть#Александр Ляхов#Новосибирск#Город#Дети#Школа#Капитальный ремонт
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