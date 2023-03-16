Облаву на таксистов устроили сотрудники ГИБДД в Новосибирске – с чем это связано

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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С 16 по 18 марта в мегаполисе инспекторы будут останавливать таксистов, чтобы проверить, какие меры они предпринимают для безопасности пассажиров. Контроль усилили из-за роста популярности этой услуги.
«Сейчас проверяют легально ли водитель работает в службе такси, также состояние его автомобиля. Это необходимо, чтобы обезопасить пассажиров», - пояснили в ГИБДД Новосибирской области.
Из-за капризов погоды - гололеда, дождей – в городе участились ДТП. Кроме того, последнее время с таксистами стали чаще случатся трагические инциденты и несчастные случаи.
«Кто работает на своей машине, ну частники, тот будет бояться в эти дни разъезжать. Потому, что обычно у них транспорт весь переломанный. Да и не соблюдают они требования безопасности. Для людей это означает то, что найти машину будет сложно и ценник вырастет», - рассказал Atas.info таксист одной из компаний Егор.
Напомним, ранее в Новосибирске таксист выгнал из машины клиентку, местную блогершу, за то, что та отказалась доплатить за ожидание.