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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Облаву на таксистов устроили сотрудники ГИБДД в Новосибирске – с чем это связано

16 марта 2023, 09:43
Фото: 1MI
На таксистов начали облаву в Новосибирске

В Новосибирске инспекторы ГИБДД начали массово проверять таксистов

Сотрудники ГИБДД вышли на рейды по водителям такси в Новосибирске. Причины массовой проверки рассказали в пресс-службе ведомства.

С 16 по 18 марта в мегаполисе инспекторы будут останавливать таксистов, чтобы проверить, какие меры они предпринимают для безопасности пассажиров. Контроль усилили из-за роста популярности этой услуги.

«Сейчас проверяют легально ли водитель работает в службе такси, также состояние его автомобиля. Это необходимо, чтобы обезопасить пассажиров», - пояснили в ГИБДД Новосибирской области.

Из-за капризов погоды - гололеда, дождей – в городе участились ДТП. Кроме того, последнее время с таксистами стали чаще случатся трагические инциденты и несчастные случаи.

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«Кто работает на своей машине, ну частники, тот будет бояться в эти дни разъезжать. Потому, что обычно у них транспорт весь переломанный. Да и не соблюдают они требования безопасности. Для людей это означает то, что найти машину будет сложно и ценник вырастет», - рассказал Atas.info таксист одной из компаний Егор.

Напомним, ранее в Новосибирске таксист выгнал из машины клиентку, местную блогершу, за то, что та отказалась доплатить за ожидание.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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