В декабре 2017 года трое приезжих из Тувы вызвали такси, но не для того, чтобы воспользоваться транспортом. Троица решила таким образом завладеть машиной, чтобы кататься без ограничений. На вызов за рулем приехала 52-летняя женщина. Злоумышленники напали на нее, избили, но испугавшись, что таксистка может потом их опознать, задушили. Пьяные дружки вместе с телом катались по городу, а когда машина заглохла на Бугринском мосту, бросили ее там. Убийц арестовали и в 2019 году приговорили к длительным срокам заключения. Однако тувинцы обжаловали приговор, и в 2021 году прокуратура повторно отправила дело в суд.