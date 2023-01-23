Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:52
Таксисты в Новосибирске и области нередко становятся жертвами своих пассажиров. В одних случаях нападения носят спонтанный характер, иногда злоумышленники заранее планируют преступление. Нападавших привлекает беззащитность жертвы, мысли о том, что у водителя при себе может быть крупная сумма денег и нежелание платить за проезд
Летом 2022 года областной суд вынес приговор паре влюбленных из Барабинска. 30-летний Евгений отправился в колонию на 19 лет, его 21-летняя подруга Виктория проведет за колючей проволокой 14 лет. В 2020 году криминальный дуэт разработал план нападения на водителя-частника. На привокзальной площади договорились с 67-летним таксистом о поездке в Чулым, пообещав заплатить 5 тысяч рублей. Около села Золотая Грива пара набросилась на водителя, его начали душить удавкой, избивать и пытать электрошокером. Когда таксист скончался, тело замотали скотчем и утопили в озере Иткуль. Добычей преступников стали 5200 рублей и пистолет, который пенсионер для самообороны использовать не успел. Они хотели угнать и автомобиль, но машина застряла в поле и ее подожгли. Убийц задержали по горячим следам.
В октябре 2021 уехал на работу и пропал 29-летний новосибирский таксист Роман Ш. В автомобиле была установлена противоугонная система со спутниковым маячком, по ее сигналам пустую машину обнаружили на Заельцовском кладбище. Следователи заподозрили в причастности к исчезновению Романе его начальника, 56-летнего руководителя таксопарка. В итоге он сознался, что заманил на кладбище своего подчиненного, попросив помочь убраться на могиле родителей. Там директор забил до смерти таксиста молотком, а тело загрузил в багажник своего автомобиля, где его и обнаружили. По версии следствия, мотивом преступления стали рабочие отношения. Директор таксопарка заподозрил, что подчиненный его обманывает.
В декабре 2022 года чудовищный случай произошел в Барабинском районе. 17-летний подросток вызвал такси в одно из сел. На вызов приехал 62-летний водитель. Когда поездка подошла к концу, юноша заявил, что рассчитываться не будет, достал нож и дважды вонзил его в шею и один раз в живот мужчине. Таксисту удалось отбиться и даже доехать до соседней деревни, где он попросил помощи у местных жителей, но в итоге он скончался от большой кровопотери. Сам же нападавший пришел домой и сообщил родителям, что убил человека. Дома его и задержали.
В декабре 2017 года трое приезжих из Тувы вызвали такси, но не для того, чтобы воспользоваться транспортом. Троица решила таким образом завладеть машиной, чтобы кататься без ограничений. На вызов за рулем приехала 52-летняя женщина. Злоумышленники напали на нее, избили, но испугавшись, что таксистка может потом их опознать, задушили. Пьяные дружки вместе с телом катались по городу, а когда машина заглохла на Бугринском мосту, бросили ее там. Убийц арестовали и в 2019 году приговорили к длительным срокам заключения. Однако тувинцы обжаловали приговор, и в 2021 году прокуратура повторно отправила дело в суд.
В конце апреля 2019 года таксист довез пассажира до торгового комплекса "Москва" в центре Новосибирска. Однако пассажир не захотел рассчитываться и в ходе начавшегося конфликта нанес водителю пять ножевых ран, одна из которых пришлась прямо в сердце. Он погиб на месте, а проходившие мимо горожане услышали крики и вызвали полицию. Убийцу задержали. Незадолго до гибели таксист стал отцом. Последняя запись на странице погибшего в социальной сети была посвящена как раз его радостным чувствам по поводу рождения малыша.