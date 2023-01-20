ТОП-5 хамских выходок пассажиров выдали новосибирские таксисты

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Водители такси в Новосибирске рассказали истории, когда им приходилось защищаться монтировкой на работе при подвозе неадекватных пассажиров. Иногда такси вызывают агрессивные клиенты, которые нападают из-за отказа поездки. Автомобилисту пришлось достать монтировку и сломать одному пассажиру руку, так как он ударил его сзади по голове.
Не менее интересные ситуации происходят при поездках с девушками из клуба, которые под воздействием алкоголя начинают относиться к водителю, как к собственному работнику, куря в салоне, руководствуясь правилом: «если мы платим, то таксист обязан терпеть».
Или же зачастую матери с ребенком вызывают машины по обычному тарифу, без детского кресла. Некоторые водители соглашаются, чтобы не спорить с родительницей, а некоторые наотрез отказываются, так как это грубое нарушение перевозок. Делают женщины это из-за банальной экономии.
Любители не оплачивать поездку тоже встречаются часто. Люди просто выбегают из машины, думая, что водитель их не догонит. Да, догонять их никто и не собирался. Таксист может просто написать в агрегаторы и компенсировать деньги, с комиссией.
Мошеннические схемы тоже давно раскрыты. Так, иногда пассажиры вызывают такси за наличную оплату, а затем просят указать номер карты для оплаты, а вместе с этим и CVV и код с смс, пишет Сиб. фм. Однако о таком виде обмана давно уже известно.
Напомним, что в новогодние праздники в Новосибирске застрелили многодетного отца. Его тело нашли в собственной машине. Накануне смерти он искал в соцсетях попутчиков, которые могли бы доехать с ним до города из командировки. Недавно в сети появилось фото возможного свидетеля убийства. Пока правоохранители преступление не раскрыли и злоумышленника не нашли.
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