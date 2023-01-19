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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Появилось фото возможного свидетеля убийства многодетного отца в Новосибирске

Сегодня, 09:35
Фото: ВК/МОЯ ПЕРВОМАЙКА
Свидетель стоит у машины убитого
Возможный свидетель убийства Михаила Кравченко, которого застрелили в Новосибирске, попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликованы в ВК-группе «Моя Первомайка».

Многодетного отца Михаила Кравченко нашли застреленным в собственной машине в новогодние праздники 5 января. Он не вернулся домой из командировки в Чаны и перестал выходить на связь.

Его телефон нашли на другой улице, а машину с телом Михаила – на ул. Шмидта у дома №3. У погибшего остались трое детей.

В ВК-группе опубликовали фотографию возможного свидетеля, который мог видеть убийство новосибирца, ведь злоумышленника не нашли до сих пор. На смертельные выстрелы никто не обратил внимание, приняв их за праздничные фейерверки.

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Отметим, что полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого в совершении убийства. При этом на сайте МВД говорится, что разыскиваемый является возможным свидетелем преступления.

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#Криминал#Новосибирск#Погиб#Эмилия Губарева#Убийство#Фейерверк
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