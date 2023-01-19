Появилось фото возможного свидетеля убийства многодетного отца в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Многодетного отца Михаила Кравченко нашли застреленным в собственной машине в новогодние праздники 5 января. Он не вернулся домой из командировки в Чаны и перестал выходить на связь.
Его телефон нашли на другой улице, а машину с телом Михаила – на ул. Шмидта у дома №3. У погибшего остались трое детей.
В ВК-группе опубликовали фотографию возможного свидетеля, который мог видеть убийство новосибирца, ведь злоумышленника не нашли до сих пор. На смертельные выстрелы никто не обратил внимание, приняв их за праздничные фейерверки.
Отметим, что полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого в совершении убийства. При этом на сайте МВД говорится, что разыскиваемый является возможным свидетелем преступления.