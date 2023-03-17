Из банка «Левобережный» в Новосибирске похищено более 6 миллионов рублей - полиция ут

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
«Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения в финансовом учреждении», - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина ворвался в помещение банка на улице Забалуева, 5/1 и напал на сотрудников банка, угрожая применить насилие. В результате были похищены денежные средства в размере шести миллионов рублей.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего противоправное деяние и всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что неизвестный мужчина также попал на видеозапись. Его запечатлела камера видеонаблюдения.