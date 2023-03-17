atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Из банка «Левобережный» в Новосибирске похищено более 6 миллионов рублей - полиция ут

17 марта 2023, 14:50
Фото: 1MI
Полиция возбудила уголовное дело
По факту вооруженного грабежа в офисе банка «Левобережный», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
«Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения в финансовом учреждении», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина ворвался в помещение банка на улице Забалуева, 5/1 и напал на сотрудников банка, угрожая применить насилие. В результате были похищены денежные средства в размере шести миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего противоправное деяние и всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что неизвестный мужчина также попал на видеозапись. Его запечатлела камера видеонаблюдения.



Видео вооруженного налета на банк «Левобережный» выложили в сеть в Новосибирске
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Криминал#Новосибирск#Грабеж#Ограбление#Банк#Полиция
Подпишитесь
«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Вчера, 02:55
В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года
Сегодня, 01:54
«Лед и пыль убрать»: в штабе ОНФ раскритиковали ремонт Димитровского моста
Сегодня, 11:35
Фламинго вышли на первую весеннюю прогулку в Новосибирском зоопарке – фото
Сегодня, 01:35
Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске
Вчера, 09:03
Налет на банк «Левобережный» в Новосибирске: грабители взяли 4 миллиона рублей
Сегодня, 09:32