Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на строительство музыкальной школы в Советском районе на улице Терешкова. Здание школы будет переменной этажности, с максимальной высотой в 5 этажей, его общая площадь составит 5620,5 квадратных метра. Помимо классов для занятий, проектом предусмотрен концертный зал, гримерные для исполнителей, студия звукозаписи, библиотека и рекреационные помещения.
Как сказано на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 618,9 млн рублей. Финансирование будет выделено из городского и областного бюджетов. Завершение приема заявок на конкурс запланировано на 3 апреля. Все работы победитель конкурса должен будет завершить до 29 декабря 2025 года.
Строительство музыкальной школы на улице Терешковой мэрия анонсировала еще в 2014 году. В 2018 разрешение на строительство было выдано компании "Роснефтегазстрой-Академинвест". Однако все закончилось только вырубкой деревьев и подготовкой котлована. Стройка остановилась на фоне протестов местных жителей и неготовности мэрии компенсировать часть затрат застройщика на возведение социального объекта. Позже в мэрии признали, что строительство возможно только при финансовой помощи вышестоящих бюджетов. Сейчас музыкальная школа в Академгородке ютится в цокольном помещении лицея № 130.