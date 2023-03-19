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Published Сегодня, 04:06

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Updated Сегодня, 04:08

Конкурс на строительство музыкальной школы в Академгородке объявили в Новосибирске

19 марта 2023, 04:06
Фото: 1MI
Построить музыкальную школу собираются с 2014 года

В Новосибирске ищут подрядчика для строительства музыкальной школы на Терешковой

Мэрия Новосибирска объявила электронный аукцион на строительство здания музыкальной школы в Академгородке. Подрядчик должен возвести здание до конца 2025 года

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на строительство музыкальной школы в Советском районе на улице Терешкова. Здание школы будет переменной этажности, с максимальной высотой в 5 этажей, его общая площадь составит 5620,5 квадратных метра. Помимо классов для занятий, проектом предусмотрен концертный зал, гримерные для исполнителей, студия звукозаписи, библиотека и рекреационные помещения.

Как сказано на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 618,9 млн рублей. Финансирование будет выделено из городского и областного бюджетов. Завершение приема заявок на конкурс запланировано на 3 апреля. Все работы победитель конкурса должен будет завершить до 29 декабря 2025 года.

Строительство музыкальной школы на улице Терешковой мэрия анонсировала еще в 2014 году. В 2018 разрешение на строительство было выдано компании "Роснефтегазстрой-Академинвест". Однако все закончилось только вырубкой деревьев и подготовкой котлована. Стройка остановилась на фоне протестов местных жителей и неготовности мэрии компенсировать часть затрат застройщика на возведение социального объекта. Позже в мэрии признали, что строительство возможно только при финансовой помощи вышестоящих бюджетов. Сейчас музыкальная школа в Академгородке ютится в цокольном помещении лицея № 130.

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#Строительство#Аукцион#Музыкальная школа#Город#Новосибирск
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