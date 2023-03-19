Строительство музыкальной школы на улице Терешковой мэрия анонсировала еще в 2014 году. В 2018 разрешение на строительство было выдано компании "Роснефтегазстрой-Академинвест". Однако все закончилось только вырубкой деревьев и подготовкой котлована. Стройка остановилась на фоне протестов местных жителей и неготовности мэрии компенсировать часть затрат застройщика на возведение социального объекта. Позже в мэрии признали, что строительство возможно только при финансовой помощи вышестоящих бюджетов. Сейчас музыкальная школа в Академгородке ютится в цокольном помещении лицея № 130.