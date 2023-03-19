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В Новосибирске потратят 394 млн рублей на установку камер фиксации нарушений ПДД

19 марта 2023, 02:24
Фото: 1MI
Камеры поставят как правом, так и на левом берегах Оби

В Новосибирсуе установят дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД за 394 млн

Электронный аукцион на закупку новых комплекс видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах объявлен властями Новосибирской области. Новые камеры установят в оживленных местах областного центра

На сайте госзакупок Новосибирской области опубликовано 19 контрактов на поставку автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Каждый лот предусматривает поставку двух таких комплексов, общая сумма контракта превышает 395 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирмкой области "Центр организации дорожного движения".

Как следует из документов тендера, новые комплексы предполагается установить на оживленных дорожных развязках в разных районах Новосибирска. Заявки на конкурс принимаются до 27 марта. Победитель конкурса должен будет смонтировать оборудование, при необходимости установить для него дополнительные опоры и доказать его работоспособность в ходе тестовых испытаний.

Ранее мы рассказывали о том, где в Новосибирске располагаются камеры, фиксирующие непристегнутые ремни безопасности в автомобиле.

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#ПДД#Камеры#Нарушения#Транспорт#Новосибирск
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