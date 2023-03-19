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На сайте госзакупок Новосибирской области опубликовано 19 контрактов на поставку автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Каждый лот предусматривает поставку двух таких комплексов, общая сумма контракта превышает 395 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирмкой области "Центр организации дорожного движения".
Как следует из документов тендера, новые комплексы предполагается установить на оживленных дорожных развязках в разных районах Новосибирска. Заявки на конкурс принимаются до 27 марта. Победитель конкурса должен будет смонтировать оборудование, при необходимости установить для него дополнительные опоры и доказать его работоспособность в ходе тестовых испытаний.
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