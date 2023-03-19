Как следует из документов тендера, новые комплексы предполагается установить на оживленных дорожных развязках в разных районах Новосибирска. Заявки на конкурс принимаются до 27 марта. Победитель конкурса должен будет смонтировать оборудование, при необходимости установить для него дополнительные опоры и доказать его работоспособность в ходе тестовых испытаний.