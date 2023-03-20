«Ходят, что-то ищут в снегу»: жители Кыштовской в Новосибирске боятся «закладчиков»

При этом обращения в полицию пока ничего не дали. По мнению местного участкового уполномоченного, в действиях гуляющей молодежи пока нет состава преступления, а связь между прогулками и возможными «закладками» не прослеживается. «Мало ли что они там ищут», - озвучил мнение полицейского Вячеслав. Сейчас горожане организуют профилактические рейды, однако они пока не дали результата.