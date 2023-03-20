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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

«Ходят, что-то ищут в снегу»: жители Кыштовской в Новосибирске боятся «закладчиков»

20 марта 2023, 12:55
Фото: precedent.tv
Молодые люди могут искать наркотики
Жители домов по улице Кыштовской в Новосибирске обеспокоены активностью молодых людей во дворе. По их мнению, юноши могут искать наркотики.
«Ходят с телефонами и что-то в снегу ищут. На записи камер видеонаблюдения попадали неоднократно», - цитирует precedent.tv местного жителя Вячеслава.

Подозрительные компании новосибирцы стали замечать еще зимой прошлого года, с той поры ребята стали проявлять все большую активность. Жители Кыштовской стали снимать незнакомцев на фото и видео и выкладывать материалы в соответствующий чат. Многие из них бьют тревогу, поскольку прохожие могут искать «закладки» с наркотиками.

При этом обращения в полицию пока ничего не дали. По мнению местного участкового уполномоченного, в действиях гуляющей молодежи пока нет состава преступления, а связь между прогулками и возможными «закладками» не прослеживается. «Мало ли что они там ищут», - озвучил мнение полицейского Вячеслав. Сейчас горожане организуют профилактические рейды, однако они пока не дали результата.

Напомним, что за два года в Новосибирской области передозировка наркотиками выросла в два раза. По данным регионального Минздрава, жертвой зелья стали более 450 человек.

Передозировка наркотиками резко выросла в Новосибирской области за 2 года
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#Александр Ляхов#Город#Наркотики#Наркоманы#Молодежь
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