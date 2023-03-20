«Ходят, что-то ищут в снегу»: жители Кыштовской в Новосибирске боятся «закладчиков»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Ходят с телефонами и что-то в снегу ищут. На записи камер видеонаблюдения попадали неоднократно», - цитирует precedent.tv местного жителя Вячеслава.
Подозрительные компании новосибирцы стали замечать еще зимой прошлого года, с той поры ребята стали проявлять все большую активность. Жители Кыштовской стали снимать незнакомцев на фото и видео и выкладывать материалы в соответствующий чат. Многие из них бьют тревогу, поскольку прохожие могут искать «закладки» с наркотиками.
При этом обращения в полицию пока ничего не дали. По мнению местного участкового уполномоченного, в действиях гуляющей молодежи пока нет состава преступления, а связь между прогулками и возможными «закладками» не прослеживается. «Мало ли что они там ищут», - озвучил мнение полицейского Вячеслав. Сейчас горожане организуют профилактические рейды, однако они пока не дали результата.
Напомним, что за два года в Новосибирской области передозировка наркотиками выросла в два раза. По данным регионального Минздрава, жертвой зелья стали более 450 человек.