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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Неадекватный новосибирец отстреливался из пистолета от мышей ночью на ул.Челюскинцев

21 марта 2023, 08:06
Фото: 2ГИС
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Минувшей ночью во дворе дома по улице Челюскинцев слышалась стрельба. Мужчина мог отстреливаться от мышей или искать любимую. Соответствующее видео появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».
«Минувшей ночью во дворе дома по адресу ул. Челюскинцев, 44 был замечен неадекватный мужчина. Палил из пистолета и звал некую Ксению», - указано в посте.

Произошедшее уже вызвало интерес у многих новосибирцев. Многие начали иронизировать над мужчиной и называют причиной стрельбы стресс из-за несчастной любви. «Эх, как мужика накрыло... Вот так выглядит отчаяние…  Вангую, что Ксюша-то не с ним, разборки приехал наводить», - написала Ирина Беломестнова. «Все беды из-за женщин», - поддержала ее Ника Не-Мокшина. Другая часть пользователей разозлилась на бессмысленную стрельбу. «Понабрали пукалок, обожрутся синьки и ходят, блатуют», - заявил Артем Дударев. «Представьте, что кто-нибудь шел мимо. Застрелил бы – сто процентов», - возмутился Евгений Евгеньев. Также на видео заметно, что стрелявший явно отстреливается от кого-то.

В полиции на данный момент устанавливают причину произошедшего. «Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Выявленная информация в сети Интернет зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - рассказали корреспонденту «Атас.Инфо» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что недавно из психиатрической больницы в Новосибирске сбежали двое пациентов. Позже беглецов поймали.

В Новосибирске поймали сбежавшего из психбольницы №6 пациента
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#Новосибирск#Происшествия#Стрельба#Полиция#Соцсети#Александр Ляхов#Видео
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