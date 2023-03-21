Неадекватный новосибирец отстреливался из пистолета от мышей ночью на ул.Челюскинцев

Произошедшее уже вызвало интерес у многих новосибирцев. Многие начали иронизировать над мужчиной и называют причиной стрельбы стресс из-за несчастной любви. «Эх, как мужика накрыло... Вот так выглядит отчаяние… Вангую, что Ксюша-то не с ним, разборки приехал наводить», - написала Ирина Беломестнова. «Все беды из-за женщин», - поддержала ее Ника Не-Мокшина. Другая часть пользователей разозлилась на бессмысленную стрельбу. «Понабрали пукалок, обожрутся синьки и ходят, блатуют», - заявил Артем Дударев. «Представьте, что кто-нибудь шел мимо. Застрелил бы – сто процентов», - возмутился Евгений Евгеньев. Также на видео заметно, что стрелявший явно отстреливается от кого-то.