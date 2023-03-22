atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

«Распустились»: министр строительства Колмаков обвинил молодежь в поиске легких денег

22 марта 2023, 08:59
Фото: nso.ru
Алексей Колмаков обвинил молодежь в лени
Причиной «кадрового голода» в строительной отрасли является нежелание молодых людей активно зарабатывать. Многие из них хотят «легких» денег в кратчайшие сроки. Такое мнение в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» выразил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
«Строительные деньги – тяжелые деньги. Это не ногти красить в салоне, нужно созидать. Но молодежь сейчас откровенно распустили и они хотят быстрого заработка. Те, кто все же идет на стройку, чтобы трудиться, потом оказываются в выигрыше», - заявил Колмаков.

Также министр отметил, что многие строительные организации готовы брать на работу молодые кадры уже сейчас и предложить им достойную зарплату. Многие работодатели заранее подбирают себе работников и пишут письма в региональный Минстрой с просьбой предоставить им подходящих выпускников.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников прямо заявил о нехватке рабочих рук в строительстве. По его мнению, необходимо вернуться к советской практике распределения специалистов.

Читайте также:
Губернатор Новосибирской области предложил вернуть распределение студентов
В Новосибирской области не хватает строителей: губернатор Травников
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Новосибирская область#Алексей Колмаков#Экономика#Молодежь#Работа#Кадры#Строительство
Подпишитесь
В Новосибирске реставрируют американский самолет «Дуглас» из таймырской тундры
Сегодня, 02:32
Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
Вчера, 06:02
Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023
Сегодня, 03:22
Дважды мамы в 16 лет. В Новосибирской области 230 девушек-подростков родили ребенка
Сегодня, 01:53
Женщину с ребенком в Краснообске выгнали из кофейни из-за булочки
Сегодня, 09:06
65% квартир не проданы в новостройках Новосибирска в 2023 году
Сегодня, 03:04