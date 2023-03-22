«Распустились»: министр строительства Колмаков обвинил молодежь в поиске легких денег

Также министр отметил, что многие строительные организации готовы брать на работу молодые кадры уже сейчас и предложить им достойную зарплату. Многие работодатели заранее подбирают себе работников и пишут письма в региональный Минстрой с просьбой предоставить им подходящих выпускников.