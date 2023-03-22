«Распустились»: министр строительства Колмаков обвинил молодежь в поиске легких денег

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
«Строительные деньги – тяжелые деньги. Это не ногти красить в салоне, нужно созидать. Но молодежь сейчас откровенно распустили и они хотят быстрого заработка. Те, кто все же идет на стройку, чтобы трудиться, потом оказываются в выигрыше», - заявил Колмаков.
Также министр отметил, что многие строительные организации готовы брать на работу молодые кадры уже сейчас и предложить им достойную зарплату. Многие работодатели заранее подбирают себе работников и пишут письма в региональный Минстрой с просьбой предоставить им подходящих выпускников.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников прямо заявил о нехватке рабочих рук в строительстве. По его мнению, необходимо вернуться к советской практике распределения специалистов.