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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:47

Губернатор Новосибирской области предложил вернуть распределение студентов

22 марта 2023, 02:45
Фото: atas.info
Выпускник вуза должен три года отработать по специальности, считает Травников

Губернатор Травников предложил вернуться к распределению студентов в Новосибирске

Целевое распределение после окончания вуза предлагает вернуть в практику высшего образования губернатор Андрей Травников. По его мнению, это позволит преодолеть кадровый голод в некоторых отраслях экономики

Целевое распределение студентов после получение высшего образования губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал "хорошим опытом советского образования" и предложил вернуться к этой системе. Студенты государственных вузов, получившие образование за счет бюджета, должны минимум три года отработать по профессии, считает глава региона.

"С учетом того что мы отказались от болонской системы, может быть, и до распределения мы дойдем…Мы потратили на обучение человека 3-4 года и вместо того, что увидеть его на стройке, видим его где-то в торговом центре продавцом",  - заявил губернатор в ходе прямого эфира на ГТРК "Новосибирск".

Но для принятия решения о возврате к советской системе распределения необходима "политическая воля", заметил Травников.

 

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