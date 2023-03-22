Целевое распределение студентов после получение высшего образования губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал "хорошим опытом советского образования" и предложил вернуться к этой системе. Студенты государственных вузов, получившие образование за счет бюджета, должны минимум три года отработать по профессии, считает глава региона.