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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В вузах Новосибирска оценили обстановку после вручения повесток студентам

16 марта 2023, 07:28
Фото: 1MI
В вузах Новосибирска нет паники из-за повесток в военкомат
Студенты в Новосибирске 15 марта неожиданно начали получать повести в военкомат. В крупных вузах города рассказали, какая обстановка сейчас в учреждениях, ведь в соцсетях разразилась жуткая паника.

В НГТУ пояснили, что повестки из военкомата вручили лишь 32 студентам из 13 тысяч. К этому все были готовы.

«Согласно Федеральному закону № 53 вуз обязан оповещать учащихся о повестках. Их могут вручать для уточнения данных в военкомате. Это плановая работа. Паники у нас нет, все спокойно», - сообщил Atas.info пресс-секретарь НГТУ Александр Сильченко.

 

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А вот в НГУЭУ ни один из студентов повестку не получал. Поэтому там также нет паники, особенно среди тех, кто учится на очном отделении.

«Информация о необходимости явиться в военкомат нашим студентам не поступала. Повестки не распространялись ни через личный кабинет вуза, ни через деканат», - ответил представитель НГУЭУ Дмитрий Калинин.

При этом, судя по комментариям в соцсетях, не все студенты так спокойно отреагировали на новости о массовой рассылке повесток. Они их еще не получили, но уже боятся. Некоторые шутят, что это стало для них мотивацией закрыть сессию без хвостов.

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#Общество#Студенты#Повестки#Военкомат#Алина Шефер
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