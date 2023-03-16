В вузах Новосибирска оценили обстановку после вручения повесток студентам

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В НГТУ пояснили, что повестки из военкомата вручили лишь 32 студентам из 13 тысяч. К этому все были готовы.
«Согласно Федеральному закону № 53 вуз обязан оповещать учащихся о повестках. Их могут вручать для уточнения данных в военкомате. Это плановая работа. Паники у нас нет, все спокойно», - сообщил Atas.info пресс-секретарь НГТУ Александр Сильченко.
А вот в НГУЭУ ни один из студентов повестку не получал. Поэтому там также нет паники, особенно среди тех, кто учится на очном отделении.
«Информация о необходимости явиться в военкомат нашим студентам не поступала. Повестки не распространялись ни через личный кабинет вуза, ни через деканат», - ответил представитель НГУЭУ Дмитрий Калинин.
При этом, судя по комментариям в соцсетях, не все студенты так спокойно отреагировали на новости о массовой рассылке повесток. Они их еще не получили, но уже боятся. Некоторые шутят, что это стало для них мотивацией закрыть сессию без хвостов.