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Updated Сегодня, 05:16

В Новосибирской области не хватает строителей: губернатор Травников

22 марта 2023, 05:14
Фото: 1MI
Иногда проект приходится переделывать на этапе возведения здания

Губернатор Травников заявил о дефиците кадров в строительной отрасли НСО

Строительная отрасль региона испытывает нехватку квалифицированных специалистов. В первую очередь, речь идет о инженерах-проектировщиках

В Новосибирской области не хватает специалистов в сфере строительства. Из-за этого замедляется развитие отрасли, заявил губернатор Андрей Травников в среду, 22 марта, в ходе прямого эфира ГТРК "Новосибирск". В первую очередь, не хватает квалифицированных проектировщиков.

"Иногда качество проектов просто удручает", - констатировал глава региона, подчеркнув, что ошибки на этапе проектирования приводят к необходимости менять документацию уже во время строительства.

Один из путей решения проблемы – возврат к советской системе распределения выпускников вузов. По мнению Травникова, молодой специалист обязан как минимум три года после получения диплома отработать по профилю своего обучения.

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#Строительство#Рабочие#Дефицит#Экономика#Новосибирская область
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