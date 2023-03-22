Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
В Новосибирской области не хватает специалистов в сфере строительства. Из-за этого замедляется развитие отрасли, заявил губернатор Андрей Травников в среду, 22 марта, в ходе прямого эфира ГТРК "Новосибирск". В первую очередь, не хватает квалифицированных проектировщиков.
"Иногда качество проектов просто удручает", - констатировал глава региона, подчеркнув, что ошибки на этапе проектирования приводят к необходимости менять документацию уже во время строительства.
Один из путей решения проблемы – возврат к советской системе распределения выпускников вузов. По мнению Травникова, молодой специалист обязан как минимум три года после получения диплома отработать по профилю своего обучения.