Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Новосибирске резко вырос процент нераспроданных квартир в новостройках - с 50% до 65%. При этом цена жилья на первичном рынке за 2022 годы выросла на 17 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил директор агентства недвижимости "Жилфонд" Александр Чернокульский в ходе прямого эфира на ГТРК "Новосибирск", посвященного проблемам строительной отрасли.
"Мы видим такую динамику - Новосибирск начинает предпочитать готовое жилье", - сказал Чернокульский.
При этом, по словам эксперта, в отличие от первичного рынка, цены на вторичном рынке недвижимости "замерли". А лучше всего продаются квартиры в спальных районах средней стоимостью 3,5-4,5 миллиона рублей.
Ранее мы рассказывали о том, в каких районах города наиболее заметно подорожала "вторичка" в 2022 году.