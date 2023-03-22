В Новосибирске резко вырос процент нераспроданных квартир в новостройках - с 50% до 65%. При этом цена жилья на первичном рынке за 2022 годы выросла на 17 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил директор агентства недвижимости "Жилфонд" Александр Чернокульский в ходе прямого эфира на ГТРК "Новосибирск", посвященного проблемам строительной отрасли.