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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

65% квартир не проданы в новостройках Новосибирска в 2023 году

22 марта 2023, 03:04
Фото: 1MI
Более половины квартир в новостройках нераспроданы

В Новосибирске покупатели теряют интерес к новостройкам

По данным риелторов, покупатели жилья охладели к сегменту новостроек. Более половины квартир в домах, сданных в Новосибирске в 2022 году, остаются непроданными

В Новосибирске резко вырос процент нераспроданных квартир в новостройках - с 50% до 65%. При этом цена жилья на первичном рынке за 2022 годы выросла на 17 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил директор агентства недвижимости "Жилфонд" Александр Чернокульский в ходе прямого эфира на ГТРК "Новосибирск", посвященного проблемам строительной отрасли.

"Мы видим такую динамику - Новосибирск начинает предпочитать готовое жилье", - сказал Чернокульский.

При этом, по словам эксперта, в отличие от первичного рынка, цены на вторичном рынке недвижимости "замерли". А лучше всего продаются квартиры в спальных районах средней стоимостью 3,5-4,5 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали о том, в каких районах города наиболее заметно подорожала "вторичка" в 2022 году.

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#Строительство#Новостройки#Недвижимость#Экономика#Новосибирск
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