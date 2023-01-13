atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Новосибирске более 200 жильцов аварийных домов переселят в новостройку на Степной

Сегодня, 07:07
Фото: Сайт правительства НСО
Замена аварийного жилфонда
В новый дом по адресу: Степная, 262А переедут по региональной программе расселения аварийного жилого фонда 209 новосибирцев, сообщает областное правительство.

В пятницу новосибирский министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов вручил первые ключи от новых квартир, говорится в сообщении.

"Новосибирская область реализует программу переселения ускоренно, есть возможность выполнить план на год раньше. Все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 должны быть расселены до конца 2023 года. На эти цели из областного бюджета в 2023 году предусмотрено более 1 млрд рублей", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Архипова.

Там отметили, что новостройка полностью готова к заселению - завершены отделочные работы, установлены сантехника и электрические плиты, и добавили, что в рамках программы планируется возведение еще одного дома.

В пресс-релизе также уточняется, что дом на Лесной насчитывает 70 квартир общей площадью 3422 кв. м. Подрядчиком выступила ООО ПКФ «Агросервис», стоимость работ составила 233,2 млн рублей. Большая часть средств была выделена из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации задачи по расселению аварийного жилья, относящегося к национальному проекту «Жилье и городская среда».

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил дом на Степной.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился планами расселения аварийного жилья
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новосибирск#Новостройка#Аварийное жилье#Расселение
Подпишитесь
"Собака начала лаять": журналист из Новосибирска об оскорблениях Владимира Соловьева
Вчера, 10:12
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
Сегодня, 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
Сегодня, 03:25
Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей
Вчера, 04:37
«ВИРА-Строй» отодвинула из лидеров строительства в Новосибирске компанию «Расцветай»
Сегодня, 03:12
Застройки территории "Спартака" не будет: мэр Новосибирска о новом директоре стадиона
Сегодня, 04:07