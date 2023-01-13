В Новосибирске более 200 жильцов аварийных домов переселят в новостройку на Степной

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В пятницу новосибирский министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов вручил первые ключи от новых квартир, говорится в сообщении.
"Новосибирская область реализует программу переселения ускоренно, есть возможность выполнить план на год раньше. Все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 должны быть расселены до конца 2023 года. На эти цели из областного бюджета в 2023 году предусмотрено более 1 млрд рублей", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Архипова.
Там отметили, что новостройка полностью готова к заселению - завершены отделочные работы, установлены сантехника и электрические плиты, и добавили, что в рамках программы планируется возведение еще одного дома.
В пресс-релизе также уточняется, что дом на Лесной насчитывает 70 квартир общей площадью 3422 кв. м. Подрядчиком выступила ООО ПКФ «Агросервис», стоимость работ составила 233,2 млн рублей. Большая часть средств была выделена из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации задачи по расселению аварийного жилья, относящегося к национальному проекту «Жилье и городская среда».
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил дом на Степной.