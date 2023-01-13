В Новосибирске более 200 жильцов аварийных домов переселят в новостройку на Степной

"Новосибирская область реализует программу переселения ускоренно, есть возможность выполнить план на год раньше. Все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 должны быть расселены до конца 2023 года. На эти цели из областного бюджета в 2023 году предусмотрено более 1 млрд рублей", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Архипова.