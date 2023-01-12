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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился планами расселения аварийного жилья

Сегодня, 13:41
Фото: Телеграм-канал Анатолий Локоть
Анатолий Локоть рассказал о планах по расселению ветхого жилья

В Новосибирске для расселения ветхого жилья построят дом на 197 квартир

Новосибирский мэр Анатолий Локоть посетил дом, позволивший разместить 70 семей из аварийного жилья и рассказал о планах возведения еще одного здания на 197 квартир.

Градоначальник отметил, что дом на улице Степной был построен городским Управлением капитального строительства. Ранее для размещения жильцов аварийных домов правительство города закупало жилплощадь на рынке вторичного жилья.

Из 70 квартир 41 была предоставлена по договору соцнайма. Остальные 29 квартир будут переданы на праве собственности.

Также Анатолий Локоть объявил о планах возведения новостройки на 197 семей в 2023 году. 

Финансирована предприятия осуществлялось из средств федеральной программы, министерства ЖКХ и правительства области.

Ранее Atas.info писал о том, что с февраля Социальный фонд будет начислять новую выплату медработникам.

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#Новосибирск#Ветхое жилье#Расселение#Дом#Анатолий Локоть#Город
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