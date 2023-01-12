Бывший вице-мэр Жарков возглавил центр организации дорожного движения Новосибирска

Валерий Жарков ранее был вице-мэром Новосибирска. Его назначили в городской центр ОДД. Эту должность возглавлял вице-мэр города Обь Андрей Ищенко, с февраля-2022.
Как известно, Жарков возглавлял отделы благоустройства и озеленения и капстроительства. Кроме того, руководитель был главой департамента дорожно-благоустроительного комплекса и возглавлял ГКУ «Мост».
Напомним, ранее стало известно, кто будет возглавлять Отделение Социального фонда региона. Так, управляющим местного отделения СФР с 1 января 2023 года назначен Александр Терепа.