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Бывший вице-мэр Жарков возглавил центр организации дорожного движения Новосибирска

Сегодня, 06:37
Фото: 1MI
Прежний руководитель не проработал и года
Руководителем центра организации дорожного движения Новосибирска назначен Валерий Жарков. Это информацию подтверждают СМИ источники в ЦОДД.

Валерий Жарков ранее был вице-мэром Новосибирска. Его назначили в городской центр ОДД. Эту должность возглавлял вице-мэр города Обь Андрей Ищенко, с февраля-2022.

Как известно, Жарков возглавлял отделы благоустройства и озеленения и капстроительства. Кроме того, руководитель был главой департамента дорожно-благоустроительного комплекса и возглавлял ГКУ «Мост».

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Напомним, ранее стало известно, кто будет возглавлять Отделение Социального фонда региона. Так, управляющим местного отделения СФР с 1 января 2023 года назначен Александр Терепа. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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