Однако с вывозом мусора все же могут возникнуть сбои. Связаны они с тем, что по трем районам проводится передача ключей и допусков на въезды на территорию МКД, а также контактной информации по юридическим лицам. Эти данные компания ООО «Экотранс-Н» самостоятельно не передала в МУП.