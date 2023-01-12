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Мэрия объяснила причину сбоев в вывозе мусора в Новосибирске

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI
Мусор не вывозят в некоторых районах, так как возникли проблемы с документацией
Мэрия заявила, что информация о не вывозе мусора в Новосибирске не отражает реальную ситуацию. Данное сообщение опубликовано в официальном ТГ-канале муниципалитета.

Новосибирцы пожаловались, что МУП «Спецавтохозяйство» некачественно выполняет свои задачи: в некоторых дворах мусор никто не вывозит, от того отходы некуда складировать. Связано это с расторжением договора «Экотранс-Н» и новым перевозчиком МУП «Спецавтохозяйство», считают сибиряки.

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По данным мэрии Новосибирска, обслуживание контейнерных площадок осуществляется в штатном режиме. «Спецавтохозяйство» обслуживает Кировский, Советский, Первомайский и Дзержинский районы.

Дополнительные районы, которыми ранее занималась ООО «Экотранс-Н» (Ленинский, Октябрьский, Заельцовский и Железнодорожный), сейчас обслуживает МУП. Учреждение обеспечено всей необходимой техникой.

Однако с вывозом мусора все же могут возникнуть сбои. Связаны они с тем, что по трем районам проводится передача ключей и допусков на въезды на территорию МКД, а также контактной информации по юридическим лицам. Эти данные компания ООО «Экотранс-Н» самостоятельно не передала в МУП.

Если же в вашем районе произошли сбои вывоза отходов, то необходимо обращаться в ЕДДС (тел. 051).  Также в муниципалитете уточнили, что 10 и 11 января в ЕДДС поступило всего 7 обращений.

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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