Новосибирцы пожаловались, что МУП «Спецавтохозяйство» некачественно выполняет свои задачи: в некоторых дворах мусор никто не вывозит, от того отходы некуда складировать. Связано это с расторжением договора «Экотранс-Н» и новым перевозчиком МУП «Спецавтохозяйство», считают сибиряки.
По данным мэрии Новосибирска, обслуживание контейнерных площадок осуществляется в штатном режиме. «Спецавтохозяйство» обслуживает Кировский, Советский, Первомайский и Дзержинский районы.
Дополнительные районы, которыми ранее занималась ООО «Экотранс-Н» (Ленинский, Октябрьский, Заельцовский и Железнодорожный), сейчас обслуживает МУП. Учреждение обеспечено всей необходимой техникой.
Однако с вывозом мусора все же могут возникнуть сбои. Связаны они с тем, что по трем районам проводится передача ключей и допусков на въезды на территорию МКД, а также контактной информации по юридическим лицам. Эти данные компания ООО «Экотранс-Н» самостоятельно не передала в МУП.
Если же в вашем районе произошли сбои вывоза отходов, то необходимо обращаться в ЕДДС (тел. 051). Также в муниципалитете уточнили, что 10 и 11 января в ЕДДС поступило всего 7 обращений.