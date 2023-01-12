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Дворы в Новосибирске завалены мусором после смены перевозчика «ЭкоТранс-Н»

Сегодня, 01:55
Фото: ВК/АСТ-54
Горы мусора образовались во дворах города
После расторжения контракта с мусорным перевозчиком «Эко Транс-Н», новосибирцы пожаловались на то, что компания-перевозчик ТКО МУП «Спецавтохозяйство» не справляется со своей задачей: дворы в городе завалены мусором.

Сибиряки возмущены завалами мусора во дворах Новосибирска. Гневные сообщения они оставляют в ВК-группе «АСТ-54». По словам горожан, после того, как расторгли контракт с перевозчиком мусора «ЭкоТранс-Н», МУП «Спецавтохозяйство» не вывозит отходы с дворов. Фото переполненных контейнеров опубликовали в этой же группе.

Фото: ВК/АСТ-54

Новосибирцы уточняют, что на себе ощутили разницу перевозчиков. Некоторые горожане в комментариях рассказывают, как мусоровозы приезжают во дворы, фотографируют якобы мешающие им заехать машины и уезжают, оставляя мусор.

Также некоторые комментаторы пишут, кому и зачем они платят. «Теперь совсем потонем в этом мусоре», негодуют сибиряки. Однако не все настроены так негативно. Одна подписчица заявила, что с ее двора вовремя забирают весь мусор, и никто не расслаблялся даже в праздничные дни.

«Экология-Новосибирск» расторгла три контракта с перевозчиком «ЭкоТранс-Н»
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Напомним, ранее мы называли районы Новосибирска и области, которые больше не обслуживаются «ЭкоТранс-Н». 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Мусор
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