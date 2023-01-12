Также некоторые комментаторы пишут, кому и зачем они платят. «Теперь совсем потонем в этом мусоре», негодуют сибиряки. Однако не все настроены так негативно. Одна подписчица заявила, что с ее двора вовремя забирают весь мусор, и никто не расслаблялся даже в праздничные дни.