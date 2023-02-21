Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Общая стоимость проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства с группой ВИС может оказаться ниже расчетной. Об это корреспонденту Atas.info сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Однако на прямой вопрос, в какую сумму оценивается возведение новых лечебных учреждений "под ключ", глава регионального Минздрава не ответил. "
"Пока мы ожидаем снижения стоимости закупленного оборудования. С учетом того, что состоялись все процедуры закупки у частного партнера, мы ожидает от него получения информации, какая итоговая стоимость получилась. Но я могу сказать точно, что она меньше, чем та, что прошла госэкспертизу в 2022 году", - сказал Константин Хальзов.
В группе ВИС так же уклонились от ответа на запрос редакции об оценке текущей стоимости проекта, сообщив, что "общая стоимость капитальных затрат на возведение поликлиник выросла в среднем на треть. Все эти изменения были отражены в подписанном сторонами дополнительном соглашении к соглашению о государственно-частном партнёрстве, как и скорректированные сроки ввода объектов в эксплуатацию".
По данным концессионера, срок завершения строительства поликлиник №2, 7 и 27 – II-IV квартал 2023 года, № 13,16,18 и 22 – I-II квартал 2024 года. Согласно первоначальному контракту, все объекты должны были быть сданы до конца 2022 года.
Когда в группе ВИС говорят о подорожании на 30%, то здесь есть некоторая доля лукавства. Просто большее подорожание контракта запрещено законом. В действительности же, первоначальная стоимость контракта с ООО "Седьмая концессионная компания" (входит в группу ВИС) составляла 7,483 млрд. рублей, позже была увеличена до 14 млрд, а во второй половине 2022 года, по результатам повторной госэкспертизы, выросла до 19 миллиардов. Так что фактически проект в 2022 году подорожал в 2,5 раза. А учитывая, что строительство четырех поликлиник пока находится в начальной стадии, можно предположить, что концессионер потребует очередного увеличения сметы.
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области осенью 2022 годы были возмущены подобным развитием событий, назвали схему по строительству поликлиник "преступной", подчеркнули, что инвестор не торопится вкладывать в стройку свои деньги, и предложили разорвать часть концессионных соглашений.
В результате за группу ВИС пришлось вступаться губернатору, а работы на стройплощадках с того времени заметно прибавили обороты.