Когда в группе ВИС говорят о подорожании на 30%, то здесь есть некоторая доля лукавства. Просто большее подорожание контракта запрещено законом. В действительности же, первоначальная стоимость контракта с ООО "Седьмая концессионная компания" (входит в группу ВИС) составляла 7,483 млрд. рублей, позже была увеличена до 14 млрд, а во второй половине 2022 года, по результатам повторной госэкспертизы, выросла до 19 миллиардов. Так что фактически проект в 2022 году подорожал в 2,5 раза. А учитывая, что строительство четырех поликлиник пока находится в начальной стадии, можно предположить, что концессионер потребует очередного увеличения сметы.