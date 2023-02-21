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Стоимость строительства 7 поликлиник в Новосибирске снизится: Минздрав НСО

21 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Стройка четырех поликлиник пока в начальной стадии

Минздрав говорит об удешевлении проекта стройки 7 поликлиник по ГЧП в Новосибирске

Конечная стоимость реализации скандального проекта по строительству семи поликлиник по концессионному соглашению с группой ВИС будет меньше, чем предполагалось. Об этом завил глава регионального Минздрава Константин Хальзов, не назвав конкретную цифру

Общая стоимость проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства с группой ВИС может оказаться ниже расчетной. Об это корреспонденту Atas.info сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Однако на прямой вопрос, в какую сумму оценивается возведение новых лечебных учреждений "под ключ", глава регионального Минздрава не ответил. "

"Пока мы ожидаем снижения стоимости закупленного оборудования. С учетом того, что состоялись все процедуры закупки у частного партнера, мы ожидает от него получения информации, какая итоговая стоимость получилась. Но я могу сказать точно, что она меньше, чем та, что прошла госэкспертизу в 2022 году", - сказал Константин Хальзов.

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В группе ВИС так же уклонились от ответа на запрос редакции об оценке текущей стоимости проекта, сообщив, что "общая стоимость капитальных затрат на возведение поликлиник выросла в среднем на треть. Все эти изменения были отражены в подписанном сторонами дополнительном соглашении к соглашению о государственно-частном партнёрстве, как и скорректированные сроки ввода объектов в эксплуатацию".

По данным концессионера, срок завершения строительства поликлиник №2, 7 и 27 – II-IV квартал 2023 года, № 13,16,18 и 22 – I-II квартал 2024 года. Согласно первоначальному контракту, все объекты должны были быть сданы до конца 2022 года.

Когда в группе ВИС говорят о подорожании на 30%, то здесь есть некоторая доля лукавства. Просто большее подорожание контракта запрещено законом. В действительности же, первоначальная стоимость контракта с ООО "Седьмая концессионная компания" (входит в группу ВИС) составляла 7,483 млрд. рублей, позже была увеличена до 14 млрд, а во второй половине 2022 года, по результатам повторной госэкспертизы, выросла до 19 миллиардов. Так что фактически проект в 2022 году подорожал в 2,5 раза. А учитывая, что строительство четырех поликлиник пока находится в начальной стадии, можно предположить, что концессионер потребует очередного увеличения сметы.

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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области осенью 2022 годы были возмущены подобным развитием событий, назвали схему по строительству поликлиник "преступной", подчеркнули, что инвестор не торопится вкладывать в стройку свои деньги, и предложили разорвать часть концессионных соглашений.

В результате за группу ВИС пришлось вступаться губернатору, а работы на стройплощадках с того времени заметно прибавили обороты.

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