В начале февраля всю кредиторскую задолженность "Экологии-Новосибирск" должна была погасить московская компания "Эволюция-Управление Активами". По итогам 2021 года у компании был зафиксирован чистый убыток в размере 4 тысяч рублей. Численность организации составляет один человек, а зарегистрирована она в павильоне, где находится СТО. Однако, как ранее писал Atas.info, руководитель "Эволюции" связан с АО "Русские фонды", в учредителях которого ПАО "Селигдар" Дмитрия Доева – гендиректора группы "ВИС".