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Суд в Новосибирске отказался арестовывать имущество группы ВИС

13 февраля 2023, 06:31
Фото: 1MI
Арбитражный суд не удовлетворил просьбу "Экологии-Новосибирск"

Внешнему управляющему "Экологии-Новосибирск" отказали в аресте имущества группы ВИС

Арбитражный суд не удовлетворил требование внешнего управляющего компании "Экология-Новосибирск" об аресте в качестве обеспечительной меры имущества компаний, входящих в группу ВИС

В понедельник, 13 февраля, Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск" Владислава Баряева,  в котором он просил привлечь к субсидиарной ответственности по кредиторской задолженности компании группу ВИС, в которую входит и сама "Экология". Кроме того, Баряев просил наложить обеспечительные меры и на другие компании, связанные с группой ВИС.

"Суд счёл неубедительными доводы внешнего управляющего, который просил наложить арест на имущество ООО "ЭкоТранс-Н", ООО "КПФ", ООО "ПФ "ВИС", Группа "ВИС" (АО) на сумму в пределах 880 721 407,20 рублей", - сообщили редакции в группе ВИС.

Сумма, указанная в заявлении внешнего управляющего – это общий размер кредиторской задолженности "Экологии-Новосибирск". При этом размер дебиторской задолженности компании – более 1,2 млрд рублей. Однако вместо того, чтобы добиваться расчета с собственными кредиторами, внешний управляющий решил взыскать деньги с материнской компании. Как считают в группе ВИС, Владислав Баряев действует не в интересах "Экологии-Новосибирск", а играет на стороне МУП "Спецавтохозяйство", которое 10 февраля было назначено временно исполняющим обязанности регионального оператора по обращению с ТБО.

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В начале февраля всю кредиторскую задолженность "Экологии-Новосибирск" должна была погасить московская компания "Эволюция-Управление Активами". По итогам 2021 года у компании был зафиксирован чистый убыток в размере 4 тысяч рублей. Численность организации составляет один человек, а зарегистрирована она в павильоне, где находится СТО. Однако, как ранее писал Atas.info, руководитель "Эволюции" связан с АО "Русские фонды", в учредителях которого ПАО "Селигдар" Дмитрия Доева – гендиректора группы "ВИС".

Но по состоянию на 13 февраля деньги на счета кредиторов так и не поступили.

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