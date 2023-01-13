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МУП "Спецавтохозяйство" подмяло под себя рынок вывоза мусора в Новосибирске

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI
Муниципалы приходят на смену коммерческим компаниям

В Новосибирке продолжается передел "мусорного рынка": лидирует МУП "САХ"

Муниципальное "Спецавтохозяйство" заняло доминирующую позицию на рынке перевозок мусора и готово забрать людей и технику компании "ЭкоТранс-Н", которую отстранили от работы

Региональный оператор по обращению с отходами "Экология-Новосибирск" заключил контракт с МУП "Спецавтохозяйство" на вывоз мусора из Ленинского, Октябрьского, Заельцовского и Железнодорожного районов областного центра. Это произошло параллельно с расторжением договоров на обслуживание контейнерных площадок в этих районах с компанией "ЭкоТранс-Н". Таким образом, сейчас муниципальное предприятие осуществляет вывоз бытовых отходов в 8 из 10 районов Новосибирска. Исключением остаются Центральный и Калининский районы.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, МУП хорошо справляется со своими обязанностями. Глава муниципалитета не исключил, что муниципальное предприятие может быть расширено за счет отстраненного от работы конкурента.

"В ходе возможных изменений на рынке, которые происходят, МУП "САХ" готов подхватить тех, кто работал в копании ЭкоТранс. Я имею в виду и автомобили, и технику, и самих специалистов", - заявил Локоть в пятницу, 13 января.

Компания "ЭкоТранс-Н" считалась крупнейшим перевозчиком мусора в Новосибирске. Организация вывозила отходы из 6 районов города и 28 муниципалитетов, расположенных на территории Новосибирской области.

В конце декабря 2022 года в Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о банкротстве ООО "ЭкоТранс-Н". Сумма исковых требований составляет 2 021 760 рублей.

 

 

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#Город#Новосибирск#Мусор#Вывоз#Спецавтохозяйство
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