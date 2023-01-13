Региональный оператор по обращению с отходами "Экология-Новосибирск" заключил контракт с МУП "Спецавтохозяйство" на вывоз мусора из Ленинского, Октябрьского, Заельцовского и Железнодорожного районов областного центра. Это произошло параллельно с расторжением договоров на обслуживание контейнерных площадок в этих районах с компанией "ЭкоТранс-Н". Таким образом, сейчас муниципальное предприятие осуществляет вывоз бытовых отходов в 8 из 10 районов Новосибирска. Исключением остаются Центральный и Калининский районы.