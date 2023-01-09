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В Новосибирске крупнейшего перевозчика мусора «Экотранс-Н» требуют признать банкротом

Сегодня, 02:56
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сумма долга - 2 млн рублей
Иск о банкротстве подали в отношении крупнейшего мусорного перевозчика ООО «Экотранс-Н». Сумма долга компании – 2 млн рублей.

По данным Арбитражного суда Новосибирской области, банкротства ООО «Экотранс-Н» требует компания ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» («СибЭСКО»). Именно она и подала иск в суд о признании перевозчика мусора банкротом.

В заявлении указана и сумма долга - 2 021 760 рублей. Иск в суд был подан 29 декабря-2022. Когда заявление рассмотрят, суд еще не решил.

Напомним, что в апреле-2022 между ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» и ООО «Экотранс-Н» было заключено мировое соглашение. Перевозчик должен был выплатить более 12 млн рублей.

Стоит отметить, что компания «ЭкоТранс-Н» является крупнейшим перевозчиком мусора в Новосибирске. Организация вывозит отходы с 6 районов города и 28 муниципалитетов.

Напомним, что в апреле прошлого года водители и операторы мусоровозов, принадлежащих компании «Эконтранс-Н», вышли на забастовку. Они требовали увеличения оплаты. 

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Суд#Мусор
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