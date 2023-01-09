По данным Арбитражного суда Новосибирской области, банкротства ООО «Экотранс-Н» требует компания ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» («СибЭСКО»). Именно она и подала иск в суд о признании перевозчика мусора банкротом.
В заявлении указана и сумма долга - 2 021 760 рублей. Иск в суд был подан 29 декабря-2022. Когда заявление рассмотрят, суд еще не решил.
Напомним, что в апреле-2022 между ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» и ООО «Экотранс-Н» было заключено мировое соглашение. Перевозчик должен был выплатить более 12 млн рублей.
Стоит отметить, что компания «ЭкоТранс-Н» является крупнейшим перевозчиком мусора в Новосибирске. Организация вывозит отходы с 6 районов города и 28 муниципалитетов.
Напомним, что в апреле прошлого года водители и операторы мусоровозов, принадлежащих компании «Эконтранс-Н», вышли на забастовку. Они требовали увеличения оплаты.